एमएसपी के साथ बोनस का तडक़ा, इसलिए गेहूं पर ज्यादा भरोसा

-इस बार बंपर बिजाई की संभावना, एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने से किसान उत्साहित

-गत वर्ष की सरकारी खरीद के रिकॉर्ड को दोहराने का रहेगा प्रयास

हनुमानगढ़. एमएसपी और बोनस के साथ गेहूं खरीद करने से किसान इस फसल की खेती पर ज्यादा भरोसा हमेशा से जताते रहे हैं। इस बार भी जिले में इस फसल की बम्पर बिजाई होने की संभावना है। अब तक करीब पचास हजार हैक्टेयर में इसकी बिजाई हो चुकी है। करीब पौने तीन लाख हैक्टेयर में इसकी बिजाई का अनुमान है। तीस नवम्बर तक किसान इसकी बिजाई करेंगे। इस बार सभी नहरों में मांग के अनुसार सिंचाई पानी मिलने से किसान इस फसल की बिजाई की तरफ खूब रुझान दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में एमएसपी पर सर्वाधिक गेहूं खरीद हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में होती है। गत वर्ष गेहूं की सरकारी खरीद मामले में हनुमानगढ़ जिला पहले स्थान पर रहा था।

नकदी फसलों में शुमार इस फसल से काफी संख्या में किसानों की जेब भरती है। इसलिए किसान इस फसल की खेती की तरफ उत्साह दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार भी सरकार इस फसल का एमएसपी बढ़ाएगी। इस फसल की समुचित खरीद के चलते किसान हर वर्ष इसकी खेती पर भरोसा जताते रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीते रबी सीजन में गेहूं की फसल को सरकार ने 2550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा था।

इसमें 125 राज्य सरकार की तरफ से बोनस भी जुड़ा हुआ था। जबकि एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी। इस बार मतलब रबी वर्ष 2026-27 में सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपए बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। गत वर्ष की तरह यदि सरकार 125 रुपए का बोनस देती है तो इस बार किसानों से गेहूं की फसल 2710 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। नियोजित तरीके से खरीद पूरी होती है तो इससे किसानों को एमएसपी का समुचित लाभ मिल सकेगा।