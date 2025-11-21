हनुमानगढ़ जिले में 63 नई ग्राम पंचायतों के गठन को मंजूरी, पंचायत चुनावों का गणित बदलने में रहेंगे अहम

हनुमानगढ़: जिला परिषद कार्यालय भवन।
हनुमानगढ़. जिले में अब 63 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले जिले मे 266 ग्राम पंचायतें थी। इसमें कोहला, दो केएनजे, सतीपुरा तथा चक ज्वालासिंहवाला को विलोपित करके शहरी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इस तरह अब जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 329 हो गई है। जिला परिषद हनुमानगढ़ के एसीईओ सुनील छाबड़ा ने बताया कि नई ग्राम पंचायतों के गठन का प्रस्ताव उच्च स्तर पर भिजवाया गया था। इसे अब स्वीकृति मिल गई है। नई ग्राम पंचायतों का गठन होने से इसमें शामिल गांवों के विकास गति में तेजी आएगी। अलग से ग्राम पंचायतों का बजट आने से गांवों में सुविधाओं का विस्तार होगा। लोगों को ग्राम पंचायत से जुड़े कार्य के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नई ग्राम पंचायतों के गठन से इस बार पंचायत चुनाव भी काफी दिलचस्प रहेगा। जानकारी के अनुसार नई गठित ग्राम पंचायतों में भादारा पंचायत समिति की चक चिडिय़ागांधी, डूंगरबास, बेर, रतनपुरा, रामबास, बुढ़ेर को शामिल किया गया है। इसी तरह पीलीबंगा पंचायत समिति की 36 एमओडी कैंचिया, 47 एलएलडब्ल्यू सिंहपुरा, एक टीकेडब्ल्यू-ए, 17 पीबीएन अहमदपुरा, छह एलएलडब्ल्यू सदासिंहवाला, दोएलकेएस-बिलोचांवाला, 13 एसटीबी ओढांवाली ढाणी, दो एनएम ठाकुरूवाला, 51000 आरडीमु, 40 एनडीआर आदि ग्राम पंचायतें शामिल की गई है। रावतसर में दो केबीएम, सात डीडब्ल्यूएम, चार एनडब्लयूडी, किकरालिया, 34 आरडब्लयूडी, 27 आरडब्लयूडी, लालपुरा, सिरासर, रामकां, आठकेकेएम, चांदेडी बडी, ढाणी माहेला, कालासर, रतनादेसर, संगरिया पंचायत समिति में 14 एमकेएस शेरगढ़, टिब्बी पंचायत समिति में भूरानपुरा 11 आरडब्लयूडी, 12 डीबीएल, आरडब्ल्यूबी 04-05 आरडब्ल्यूबी, माणक टिब्बी-पांचकेएचआर, 13 सीडीआर, पंचायत समिति हनुमानगढ़ में 24 एलएलडब्ल्यू-बी, ढालिया 37 एनजीसी, गाहडू 42 एनजीसी, चार आरडब्ल्यू-ए, 19 एसएसडब्ल्यू, नंदराम की ढाणी, चक हरिपुरा- तीन एमएमडब्लयू, जोरावरपुरा-तीनएचएलएम, चिस्तियां-दो एसडीडब्लयू, डबलीबास सरदारा 4-7 एमओडी, पांच एआरडब्लयू-ए, नोहर पंचायत समिति में ढाणी लालखां, भगवान, भावलदेसर, भगवानसर, 16-17 केएनएन, चारणवासी -7 केएनएन, जोजासर, सूरजनसर, देवासर, ललानाबास-नथवानिया, रानीसर, दूरजाना, थिराना, चक राजासर, खरसंडी, रायसिंहपुरा आदि ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
सबसे अधिक नोहर में
