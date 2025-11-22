उत्पादन चाहे कितना भी, एक किसान से 40 क्विंटल ही खरीदेगी सरकार

जिले में एमएसपी पर मूंग व मूंगफली की खरीद का मामला

-सरकारी खरीद की तारीख तय होने से किसानों में जगी आस

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय सहित सभी मंडियों में सरकार 24 नवम्बर से मूंग की सरकारी खरीद करने जा रही है। इस दफा भी सरकार 40 क्विंटल से अधिक मूंग किसानों से नहीं खरीदेगी। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। करीब एक महीने पहले से पंजीयन कार्य शुरू करवा दिए गए थे।

तब से किसान सरकारी खरीद शुरू होने की बाट जोह रहे थे। लेकिन अचानक मूंग व मूंगफली के पंजीयन में कुछ जगह अनियमितता की शिकायत आने पर सरकार ने खरीद पर रोक लगा दी। इससे इसकी खरीद में देरी हो रही थी। देरी की वजह से बहुत से किसान अपनी फसल को एमएसपी से करीब तीन हजार कम रेट पर फसल बेच गए।

इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। पंजीयन में अनियमितता की शिकायत पर हनुमानगढ़ सहित अन्य जिले में इन दोनों फसलों के पंजीयन में ज्यादा गड़बड़ी सामने नहीं आई। इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचने के बाद अब सरकार ने खरीद शुरू करने का मन बनाया है। इससे किसानों को राहत मिलने के आसार हैं। मंडियो मं फसल बेचने आ रहे किसानों का कहना है कि मूंग के भाव सही नहीं मिल रहे। मंदे भाव के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है।

जल्द सरकार को खरीद शुरू करनी चाहिए। समुचित खरीद नहीं होने पर किसानों को काफी अनुसान होगा। जानकारी के अनुसार सरकार कुल उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत खरीद करेगी। किसानों का कहना है कि जो किसान जितनी फसल बेचना चाहे, सरकार को उतनी खरीद करनी चाहिए। ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन सरकार अपने हिसाब से खरीद लक्ष्य का निर्धारण करके खरीद करती है। इस वजह से किसानों को एमएसपी का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है।