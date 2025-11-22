Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

उत्पादन चाहे कितना भी, एक किसान से 40 क्विंटल ही खरीदेगी सरकार

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय सहित सभी मंडियों में सरकार 24 नवम्बर से मूंग की सरकारी खरीद करने जा रही है। इस दफा भी सरकार 40 क्विंटल से अधिक मूंग किसानों से नहीं खरीदेगी।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 22, 2025

हनुमानगढ़ मंडी में रखी मूंग की ढेरी।

हनुमानगढ़ मंडी में रखी मूंग की ढेरी।

जिले में एमएसपी पर मूंग व मूंगफली की खरीद का मामला
-सरकारी खरीद की तारीख तय होने से किसानों में जगी आस
हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय सहित सभी मंडियों में सरकार 24 नवम्बर से मूंग की सरकारी खरीद करने जा रही है। इस दफा भी सरकार 40 क्विंटल से अधिक मूंग किसानों से नहीं खरीदेगी। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। करीब एक महीने पहले से पंजीयन कार्य शुरू करवा दिए गए थे।
तब से किसान सरकारी खरीद शुरू होने की बाट जोह रहे थे। लेकिन अचानक मूंग व मूंगफली के पंजीयन में कुछ जगह अनियमितता की शिकायत आने पर सरकार ने खरीद पर रोक लगा दी। इससे इसकी खरीद में देरी हो रही थी। देरी की वजह से बहुत से किसान अपनी फसल को एमएसपी से करीब तीन हजार कम रेट पर फसल बेच गए।
इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। पंजीयन में अनियमितता की शिकायत पर हनुमानगढ़ सहित अन्य जिले में इन दोनों फसलों के पंजीयन में ज्यादा गड़बड़ी सामने नहीं आई। इसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचने के बाद अब सरकार ने खरीद शुरू करने का मन बनाया है। इससे किसानों को राहत मिलने के आसार हैं। मंडियो मं फसल बेचने आ रहे किसानों का कहना है कि मूंग के भाव सही नहीं मिल रहे। मंदे भाव के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है।
जल्द सरकार को खरीद शुरू करनी चाहिए। समुचित खरीद नहीं होने पर किसानों को काफी अनुसान होगा। जानकारी के अनुसार सरकार कुल उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत खरीद करेगी। किसानों का कहना है कि जो किसान जितनी फसल बेचना चाहे, सरकार को उतनी खरीद करनी चाहिए। ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन सरकार अपने हिसाब से खरीद लक्ष्य का निर्धारण करके खरीद करती है। इस वजह से किसानों को एमएसपी का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है।

एमएसपी से काफी कम रेट पर बेचने को मजबूर
सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8768 तथा मूंगपली का 7263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जबकि हनुमानगढ़ सहित अन्य मंडियों में इस समय किसान मूंग करीब 6000 तथा मूंगफली 4500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल बेच रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों को कितना घाटा हो रहा होगा।

इतने पंजीयन हुए अब तक
हनुमानगढ़ जिले में खरीद को लेकर 11 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मूंग की फसल बेचने के लिए अब तक 7458 तथा मूंगफली की फसल बेचने के लिए 2465 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। इनको अब खरीद की तारीख देकर केंद्रों पर बुलाया जाएगा। नियमानुसार इनसे एमएसपी पर दोनों फसलों की खरीद की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / उत्पादन चाहे कितना भी, एक किसान से 40 क्विंटल ही खरीदेगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़. जिले में अब 63 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी।

हनुमानगढ़: जिला परिषद कार्यालय भवन।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. एमएसपी और बोनस के साथ गेहूं खरीद करने से किसान इस फसल की खेती पर ज्यादा भरोसा हमेशा से जताते रहे हैं। इस बार भी जिले में इस फसल की बम्पर बिजाई होने की संभावना है।

हनुमानगढ़: एक खेत में हुई गेहूं की बिजाई।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ जिले में नाबालिग के अपहरण व बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास

Hanumangarh Crime
हनुमानगढ़

Train Engine Fail: ऋषिकेश-बाड़मेर एक्स्प्रेस ट्रेन का इंजन फेल, डबली राठान रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान

Hanumangarh Train
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. सरकार स्तर पर हर तरफ प्रदूषण रोकने का शोर है। लेकिन फिर भी जिले में प्रदूषण का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में हनुमानगढ़ काफी बार शामिल हो चुका है।

हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी क्षेत्र में तैनात पुलिस जाब्ता।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.