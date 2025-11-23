प्रोत्साहन मिलने पर बढ़ा जोश, प्रदेश में हनुमानगढ़ पहले स्थान पर

-मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने में लोग दिखा रहे उत्साह

-जिले में 14 लाख 47 हजार 472 मतदाता पंजीकृत

हनुमानगढ़. प्रोत्साहन मिलने के बाद निर्वाचन विभाग की टीम नए जोश के साथ मैदान में उतरकर अब अच्छा प्रदर्शन कर रही है। निर्वाचन विभाग की ओर से करवाए जा रहे एसआईआर कार्य के दौरान प्रदेश में हनुमानगढ़ जिला पहले स्थान पर पहुंच गया है।

यहां मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए लोग तेजी से डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं। इस कार्य में जिला पूरे प्रदेश में अग्रणी जिलों में शुमार हो गया है। जिले के पंजीकृत मतदाताओं में करीब दो फीसदी मतदाताओं ने ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरकर अपलोड किया है। जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले प्रथम 500 बीएलओ को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इससे बीएलओ भी उत्साहित होकर काम कर रहे हैं। इसके बाद से काम में खूब तेजी आ रही है। इससे पहले हनुमानगढ़ जिला उक्त अभियान में टॉप 20 में भी शामिल नहीं था।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग की बेबसाइट पर पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में अपने नाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नई सर्च सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसके अंतर्गत अब मतदाता अपने नाम एवं रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में अपना विवरण ढूंढ सकते हैं। इस नई सुविधा से मतदाताओं को स्वयं एवं बीएलओ को उनकी मैपिंग करने में अत्यधिक सुविधा हो जाएगी और ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग अभी तक करने में देरी लग रही थी। उनके लिए भी अब इस सुविधा से मैपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग हो जाती है, उन्हें एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विगत विशेष गहन पुनरीक्षण 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग कर जिले में पंजीकृत 14 लाख 47 हजार 472 मतदाताओं में से अब तक लगभग 7.25 लाख (50 प्रतिशत) मतदाताओं के परिगणना प्रपत्र डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो गया है।