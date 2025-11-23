Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

प्रोत्साहन मिलने पर बढ़ा जोश, प्रदेश में हनुमानगढ़ पहले स्थान पर

हनुमानगढ़. प्रोत्साहन मिलने के बाद निर्वाचन विभाग की टीम नए जोश के साथ मैदान में उतरकर अब अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 23, 2025

हनुमानगढ़: कलक्ट्रेट में वीसी में मौजूद कलक्टर व अन्य अधिकारी।

हनुमानगढ़: कलक्ट्रेट में वीसी में मौजूद कलक्टर व अन्य अधिकारी।

-मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने में लोग दिखा रहे उत्साह
-जिले में 14 लाख 47 हजार 472 मतदाता पंजीकृत
हनुमानगढ़. प्रोत्साहन मिलने के बाद निर्वाचन विभाग की टीम नए जोश के साथ मैदान में उतरकर अब अच्छा प्रदर्शन कर रही है। निर्वाचन विभाग की ओर से करवाए जा रहे एसआईआर कार्य के दौरान प्रदेश में हनुमानगढ़ जिला पहले स्थान पर पहुंच गया है।
यहां मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए लोग तेजी से डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं। इस कार्य में जिला पूरे प्रदेश में अग्रणी जिलों में शुमार हो गया है। जिले के पंजीकृत मतदाताओं में करीब दो फीसदी मतदाताओं ने ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरकर अपलोड किया है। जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले प्रथम 500 बीएलओ को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इससे बीएलओ भी उत्साहित होकर काम कर रहे हैं। इसके बाद से काम में खूब तेजी आ रही है। इससे पहले हनुमानगढ़ जिला उक्त अभियान में टॉप 20 में भी शामिल नहीं था।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग की बेबसाइट पर पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में अपने नाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नई सर्च सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसके अंतर्गत अब मतदाता अपने नाम एवं रिश्तेदार के नाम के आधार पर पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में अपना विवरण ढूंढ सकते हैं। इस नई सुविधा से मतदाताओं को स्वयं एवं बीएलओ को उनकी मैपिंग करने में अत्यधिक सुविधा हो जाएगी और ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग अभी तक करने में देरी लग रही थी। उनके लिए भी अब इस सुविधा से मैपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग हो जाती है, उन्हें एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विगत विशेष गहन पुनरीक्षण 2002 की मतदाता सूची से मैपिंग कर जिले में पंजीकृत 14 लाख 47 हजार 472 मतदाताओं में से अब तक लगभग 7.25 लाख (50 प्रतिशत) मतदाताओं के परिगणना प्रपत्र डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो गया है।

संगरिया में अच्छा काम
डिजिटाइजेशन के कार्य में संगरिया विधानसभा क्षेत्र अग्रणी रहा है। प्रति बीएलओ औसत 600 प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया गया। लगभग 1.35 लाख (53) प्रतिशत परिगणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कर संगरिया क्षेत्र पांचों विधानसभाओं में शीर्ष पर रहा। सबसे कम नोहर विधानसभा में प्रगति रही। जहां 49 फीसदी मतदाताओं के ईफ डिजिटाइज हुए।

ऐसे कर रहे जागरूक
स्वीप कार्यक्रम, स्कूल-कॉलेजों में जागरुकता, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप समूह, पंचायत-स्तरीय बैठकें और मोहल्ला-वार सूचना अभियान जैसे प्रयासों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। विशेष ध्यान वृद्ध, दिव्यांग, प्रवासी मजदूर, अशिक्षित जैसे समुदायों पर दिया गया है। ताकि किसी भी कारणवश ये मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

पहले स्थान पर जिला
मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने में हनुमानगढ़ जिले की काफी अच्छी स्थिति है। दो दिन पहले अभियान की समीक्षा के दौरान हनुमानगढ़ जिला पहले स्थान पर रहा था। वर्तमान में जिले की यह स्थिति बरकरार है।
-उम्मेदीलाल मीणा, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़।

Published on:

23 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / प्रोत्साहन मिलने पर बढ़ा जोश, प्रदेश में हनुमानगढ़ पहले स्थान पर

