हनुमानगढ़

गांव में ध्वनि प्रदूषण रोकने को अनूठा निर्णय, नियम तोडऩे पर भरना होगा 51000 जुर्माना

भादरा. शादी-विवाह, जागरण व चुनाव के दौरान कान फोडऩे वाले ध्वनि यंत्र कई लोगों को परेशान करते हैं। परीक्षा के समय विद्यार्थी भी इस समस्या से जूझते हैं।

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 23, 2025

हनुमानगढ़: जिले की भिरानी स्थित श्री शिवशक्ति गोशाला समिति की बैठक में मौजूद ग्रामीण।

-हनुमानगढ़ जिले के भिरानी गांव में डीजे बजाने पर पर प्रतिबंध, शोर फैलाने वाले गाजे-बाजे नहीं बजेंगे
-मंदिर में सुबह 5.30 बजे से 6 बजे तक तथा शाम को आघा घंटा आरती व भजन बजाने की रहेगी छूट
भादरा. शादी-विवाह, जागरण व चुनाव के दौरान कान फोडऩे वाले ध्वनि यंत्र कई लोगों को परेशान करते हैं। परीक्षा के समय विद्यार्थी भी इस समस्या से जूझते हैं। कई मौकों पर लोग ध्वनि प्रदूषण को लेकर सरकार के नियम-कायदों को हवा में उड़ाते नजर आते हैं।
इस बीच सामाजिक बदलाव को लेकर जिले में अलग तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। ताकि भावी पीढ़ी को इस समस्या से ज्यादा नहीं जूझना पड़े। ग्राम पंचायत भिरानी की श्री शिवशक्ति गोशाला समिति की रविवार को हुई बैठक में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सभी ग्रामवासियों की ओर से निर्णय लिया गया कि अब गांव में डीजे नहीं बजेगा।
कोई भी शोर फैलाने वाले गाजे-बाजे नहीं बजेंगे। गांव में जागरण-कीर्तन सत्संग में माइक स्पीकर नहीं लगेंगे, गोशाला, स्कूल में होने वाले कार्यक्रम धीमी आवाज में कर सकेंगे। किसी भी प्रकार का रिकॉडेड प्रचार बंद करने का निर्णय लिया गया। प्रचार के लिए केवल गांव में मुंह से आवाज लगवा सकते हैं। मंदिर में सुबह 5.30 बजे से 6 बजे तक तथा शाम को आघा घंटा आरती व भजन ही बजाने की छूट रहेगी।
इन नियमों को कोई तोड़ेगा तो उस पर ग्राम पंचायत द्वारा सख्त कार्यवाई की जाएगी। 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार नियम तोडऩे पर 51 हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही सामान जप्त कर गोशाला में जमा करवाया जाएगा। किसी भी तरह के चुनाव प्रचार तथा ईंट भट्टे पर गाने बजाने पर प्रतिबंध रहेंगे। इस निर्णय की पालना के लिए अलग से कमेटी गठित की गई है। कमेटी के अध्यक्ष सरपंच व पंच सदस्य होंगे। बैठक में प्रशासक रामनिवास जलंधरा, रामकुमार, रमेश कुमार, सतपाल, पवन कुमार, राजेन्द्र, दलीप सिंह, धर्मपाल, धर्मवीर, सुनील, राजेश, अजीतसिंह, सुभाष, पवन कुमार व ग्रामीण सम्मिलित रहे।

