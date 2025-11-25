तीन केंद्रों पर ही खरीद का श्रीगणेश, बाकी जगह इंतजार बरकरार

-जिले में मूंग व मूंगफली की खरीद का पहला दिन

हनुमानगढ़. जिले में सोमवार को केवल तीन केंद्रों पर ही मंूंग व मूंगफली की सरकारी खरीद का श्रीगणेश हो सका। बाकी जगहों पर खरीद शुरू नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार संगरिया, गोलूवाला तथा नोहर में दोनों फसलों की एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दी गई है। नोहर में पहले दिन 17 क्विंटल मूंगफली तथा 15 क्विंटल मूंग खरीदी गई।

इसी तरह संगरिया में 55 क्विंटल मूंगफली, गोलूवाला में 31 क्विंटल मूंग की खरीद की गई। राजफैड के स्थानीय प्रभारी हरि सिंह शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी फसल को साफ करके तथा ग्रेडिंग करके समिति पर बेचने के लिए आएं। ताकि उनका सेंपल पास हो सके और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। इस बीच जिला मुख्यालय पर पहले दिन हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन में खरीद शुरू नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि यहां पर जो किसान फसल बेचने के लिए आए, उनके सेंपल लिए गए।

खरीद योग्य दाने नहीं होने की वजह से खरीद नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि मंगलवार-बुधवार से सभी केंद्रों पर खरीद सुचारू कर दी जाएगी। सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8768 तथा मूंगफली का 7263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जबकि हनुमानगढ़ सहित अन्य मंडियों में किसान मूंग करीब 6000 तथा मूंगफली 4500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। सरकारी खरीद शुरू होने पर ही किसानों को समुचित लाभ मिलने के आसार हैं।

हनुमानगढ़ जिले में खरीद को लेकर 11 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मूंग की फसल बेचने के लिए अब तक 7458 तथा मूंगफली की फसल बेचने के लिए 2465 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। पल्लू व रावतसर में एक बार जांच जारी रहने की वजह से खरीद रोकी गई है। बाकी जगहों पर खरीद शुरू करने को लेकर सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।