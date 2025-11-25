Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

तीन केंद्रों पर ही खरीद का श्रीगणेश, बाकी जगह इंतजार बरकरार

हनुमानगढ़. जिले में सोमवार को केवल तीन केंद्रों पर ही मंूंग व मूंगफली की सरकारी खरीद का श्रीगणेश हो सका।

Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 25, 2025

संगरिया में सरकारी खरीद का शुभारंभ करते किसान व सोसायटी प्रतिनिधि।

संगरिया में सरकारी खरीद का शुभारंभ करते किसान व सोसायटी प्रतिनिधि।

-जिले में मूंग व मूंगफली की खरीद का पहला दिन
हनुमानगढ़. जिले में सोमवार को केवल तीन केंद्रों पर ही मंूंग व मूंगफली की सरकारी खरीद का श्रीगणेश हो सका। बाकी जगहों पर खरीद शुरू नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार संगरिया, गोलूवाला तथा नोहर में दोनों फसलों की एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दी गई है। नोहर में पहले दिन 17 क्विंटल मूंगफली तथा 15 क्विंटल मूंग खरीदी गई।
इसी तरह संगरिया में 55 क्विंटल मूंगफली, गोलूवाला में 31 क्विंटल मूंग की खरीद की गई। राजफैड के स्थानीय प्रभारी हरि सिंह शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी फसल को साफ करके तथा ग्रेडिंग करके समिति पर बेचने के लिए आएं। ताकि उनका सेंपल पास हो सके और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। इस बीच जिला मुख्यालय पर पहले दिन हनुमानगढ़ टाउन व जंक्शन में खरीद शुरू नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि यहां पर जो किसान फसल बेचने के लिए आए, उनके सेंपल लिए गए।
खरीद योग्य दाने नहीं होने की वजह से खरीद नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि मंगलवार-बुधवार से सभी केंद्रों पर खरीद सुचारू कर दी जाएगी। सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8768 तथा मूंगफली का 7263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जबकि हनुमानगढ़ सहित अन्य मंडियों में किसान मूंग करीब 6000 तथा मूंगफली 4500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर हैं। सरकारी खरीद शुरू होने पर ही किसानों को समुचित लाभ मिलने के आसार हैं।
हनुमानगढ़ जिले में खरीद को लेकर 11 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मूंग की फसल बेचने के लिए अब तक 7458 तथा मूंगफली की फसल बेचने के लिए 2465 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। पल्लू व रावतसर में एक बार जांच जारी रहने की वजह से खरीद रोकी गई है। बाकी जगहों पर खरीद शुरू करने को लेकर सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

संगरिया में किसानों को राहत
संगरिया.समर्थन मूल्य पर मूंगफली और मूंग की खरीद सोमवार से शुरू हो गई है।यह खरीद क्रय-विक्रय सहकारी समिति की ओर से प्रारंभ की गई। समिति महा प्रबंधक भारतभूषण शर्मा ने जानकारी दी कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद 8768 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली की खरीद 7263 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। शर्मा ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसलों को पूरी तरह से साफ-सफाई करके, नमी से मुक्त और गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखते हुए बिक्री के लिए लाएं। ताकि उन्हें खरीद प्रक्रिया में कोई समस्या न आए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक किसान अपने जनआधार कार्ड से अधिकतम 40 क्विंटल मूंग या मूंगफली की फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकता है। यह खरीद प्रक्रिया 90 दिनों तक जारी रहेगी। जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इस अवसर पर फर्म आयुष ट्रेडर्स के ठेकेदार अंकुश गोदारा, अमन कुमार, मंडी समिति के प्रतिनिधि, खरीद प्रभारी दीपेंद्र पूनियां, राजेंद्र शर्मा, धर्मपाल शर्मा, रमेश, भारतीय किसान संघ जिला युवा प्रमुख हरविंद्रसिंह आदि उपस्थित रहे। पहले दिन की खरीदी में मूंग और मूंगफली की फसल चक चार डीएलपी गांव के दो काश्तकारों काशीराम नैण और शांति देवी की फसल से की गई। यह फसल सरकार के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार खरीदी गई और इस प्रकार सरकारी खरीद ििप्रक्रया काशुभारंभ हुआ। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद का कार्यक्रम किसानों के लिए एक राहत की खबर है।

25 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / तीन केंद्रों पर ही खरीद का श्रीगणेश, बाकी जगह इंतजार बरकरार

