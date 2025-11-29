सांसें तो थम गई लेकिन यादें हमेशा रहेगी जिंदा,मरणोपरांत शरीर दान कर परिजनों ने निभाया फर्ज

-देहदान को लेकर हनुमानगढ़ जिले में आ रही जागरुकता, अंगदान के लिए 12492 लोग करवा चुके पंजीयन

हनुमानगढ़. कहते हैं सांसें गिनी हुई है। जिसके नसीब में जितनी लिखी होती है, उतनी ही नसीब होती है। सांसें थमने के बाद मानव शरीर किसी काम का नहीं रहता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनका शरीर मरने के बावजूद भी दूसरों के काम आता है। मरने के बाद भी उनकी यादें बरसों तक जिंदा रहती है। ऐसा ही उदाहरण शनिवार को सामने आया। ‘अमर सेवा मुहिम’ के तहत हनुमानगढ़ ब्लॉक के गांव मक्कासर निवासी शांति देवी (75) पत्नी लालचंद असीजा के निधन के बाद उनका शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया गया।

जीते जी उन्होंने मरणोपरांत शरीरदान करने का संकल्प पत्र भरा था। शांति देवी के निधन के बाद परिजनों ने उनका पार्थिव शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर इंसानियत का संदेश दिया। जानकारी के अनुसार गांव मक्कासर निवासी सेवादार प्रेम असीजा व नरेश असीजा की माता शांतिदेवी का शुक्रवार को निधन हो गया था। इसके बाद उनका मृत शरीर मेडिकल खोजों के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पीटल हिसार को दान किया गया।

शनिवार को अंतिम यात्रा उनके निवास से लेकर गांव में मुख्य मार्ग तक निकाली गई। इसमें काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह इंसां की ओर से ‘अमर सेवा मुहिम’ चलाई जा रही है। इससे प्रेरित होकर परिवार ने शरीर दान करने का निर्णय लिया था। राजकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के अनुसार मेडिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए इसकी जरूरत पड़ती रहती है। आमजन को भी मरणोपरांत शरीर दान करने की पहल करनी चाहिए।