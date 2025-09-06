कैश में कटौती और रेफर केस में क्लेश, संकट में ईएमटी व पायलट

हनुमानगढ़. कोई दुर्घटना या अनहोनी होने पर शीघ्रता से मौके पर पहुंच राहत पहुंचाने वाले 108 एम्बुलेंस कर्मचारी खुद ही सिस्टम से आहत हैं। एम्बुलेंस के पायलट और ईएमटी नियमों की विसंगति में ऐसे उलझ गए हैं कि उनकी जीवन की गाड़ी पटरी से उतरी हुई है। बढ़ते रेफर केस के भार और कैश में कटौती के क्लेश से तंग एम्बुलेंस कर्मचारियों का सब्र शुक्रवार को जवाब दे गया। रेफर केस छोडकऱ लौटते समय हुई सडक़ दुर्घटना में एम्बुलेंस 108 के ईएमटी की मौत इसकी तत्कालिक वजह रही।

108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले ईएमटी व पायलट ने एम्बुलेंस ऑफ रोड कर सीएमएचओ कार्यालय के समक्ष धरना लगाकर रोष जताया। इस दौरान विभिन्न लोकेशन की एम्बुलेंस के पहिए थम गए। आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से सीएमएचओ कार्यालय में सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉ. शंकरलाल सोनी व संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों ने वार्ता की। कर्मचारियों ने सीएमएचओ को सीएम के नाम मांग पत्र भी सौंपा। इसमें मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई।