500 करोड़ की एथेनोल फैक्टरी बंद करने की जंग, टकराव टला, वार्ता के बाद बजी तालियां, लड़ाई जारी रखने का ऐलान

हनुमानगढ़. जिले की राठीखेड़ा क्षेत्र में 500 करोड़ की लागत से लग रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनोल फैक्टरी बंद करने की छिड़ी जंग के बीच बुधवार को जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत हुई। संयुक्त किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने मंच के माध्यम से ऐलान किया कि जब तक फैक्टरी को बंद व एमओयू रद्द करने को लेकर स्पष्ट आदेश जारी नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एक बार फैक्टरी लगने पर दोबारा बंद नहीं होगी। टिकैत ने कलक्टर की ओर से ट्रेक्टर को हथियार बताने के बयान की निंदा की। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने को लेकर कहा कि अब वक्त आ गया है जब किसान भी धारा 288 लगाए।

किसानों से कहा कि फैक्टरी के आसपास आप लोग ऐसी धारा लगाओ कि कोई ट्रक वाला सामान लेकर यदि आ जाए तो वह वापस नहीं जाए। इस तरह की निगरानी रखने पर फैक्टरी अपने आप और कहीं चली जाएगी। संगठन की मजबूती का संदेश देकर टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन राजस्थान में है। सरकार ने फैक्टरी नहीं हटाई तो लोग यूपी से भी यहां आकर आंदोलन करेंगे। वायु और भूमि प्रदूषण फैलने की आश्ंाका को देखते हुए फैक्टरी निर्माण को स्थाई तौर पर रोकने की मांग की।

ताकि क्षेत्र की नस्ल और फसल दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। करीब चार घंटे चली महापंचायत के बाद जिला प्रशासन ने वार्ता का न्यौता भिजवाया। इसके बाद कलक्ट्रेट परिसर में हुई वार्ता में कुछ मुद्दों पर लिखित तो कुछ मुद्दों पर मौखिक सहमति बनी। संभावित प्रदूषण का परीक्षण करने के लिए अलग से कमेटी गठित करने को लेकर लिखित सहमति बनी।

वार्ता में शामिल संघर्ष समिति के मंगेज चौधरी ने बताया कि प्रशासन के साथ हुई वार्ता में समिति की रिपोर्ट आने तक फैक्टरी का निर्माण रोकने को लेकर सहमति बनी है। इस संबंध कलक्टर की ओर से सरकार को लिखा जाएगा। जबकि किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच सीआईडी सीबी से करवाने और दर्ज मामले वापस लेने लेने को लेकर भी वार्ता में सकारात्मक रुख रहा। मंगेज चौधरी ने कहा कि प्रशासन ने अभी एक कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन फैक्टरी बंद करने को लेकर स्थाई आदेश जारी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि संगरिया में सात जनवरी को फिर से किसानों की सभा होगी।

इसमें आंदोलन की आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। संयुक्त किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह चढूंनी, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनियां, भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनियां, माकपा नेता मंगेज चौधरी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष गोदारा मक्कासर, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पूर्व उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, संयुक्त किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका, किसान नेता अशोक चौधरी, सोहन ढिल, ओम जांगू, राय साहब मल्लखेड़ा, रघुवीर वर्मा, रामेश्वर वर्मा आदि मौजूद रहे। बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे वार्ता में बनी सहमति को लेकर किसान प्रतिनिधियों ने महापंचायत स्थल पर मौज्ूद किसानों को जानकारी दी तो खूब तालियां बजी। किसान एकता जिंदाबाज के नारे भी लगे। इससे पहले किसानों के आक्रोश को देखते हुए कलक्ट्रेट से महा पंचायत स्थल तक की सभी सडक़ें सील कर दी गई थी। करीब पंद्रह सौ पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। सभा के चलते जंक्शन मंडी के दो गेट को छोडकऱ बाकी गेट को सील कर दिया गया था। चप्पे-चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था।