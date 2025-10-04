गोलूवाला में इंटरनेट बंद, गुरुद्वारे के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा

Internet shut down in Goluwala, police maintain tight security outside Gurudwara
हनुमानगढ़. जिले के गोलूवाला तहसील मुख्यालय क्षेत्र में शनिवार को श्रीमहताबगढ़ साहिब गुरुद्वारा विवाद को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। दोनों पक्षों की ओर से साध संगत को एकत्रित करने की योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई। वहीं शुक्रवार रात्रि से गुरुद्वारे एवं उसके आसपास के इलाके में भारी पुलिस जाप्ता तैनात है। कस्बा छावनी में तब्दील हो गया है। इलाके में तनावपूर्ण शांति है। कस्बे में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर अवरोधक लगाकर वहां पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। कस्बे में आने-जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। प्रशासन की सख्ती और भारी पुलिस जाप्ते के चलते फिलहाल कस्बे में शांति बनी हुई है। मगर मामले की गंभीरता एवं हालात को देखते हुए पुलिस व प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और स्थानीय नागरिकों के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चला आ रहा है। शुक्रवार तडक़े एक पक्ष ने गुरुद्वारा परिसर में जबरन प्रवेश किया तो झड़प हो गई। इसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसके चलते दिन भर जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारी गोलूवाला में मौजूद रहे। निरंतर वार्ता एवं समझाइश के बाद प्रशासन ने शुक्रवार देर शाम श्रीमेहताबगढ़ गुरुद्वारा साहिब का रिसीवर नियुक्त कर दिया। इसके तहत स्थानीय थाना अधिकारी को गुरुद्वारा परिसर और वहां होने वाली समस्त गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई।
