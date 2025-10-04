गोलूवाला में इंटरनेट बंद, गुरुद्वारे के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा

हनुमानगढ़. जिले के गोलूवाला तहसील मुख्यालय क्षेत्र में शनिवार को श्रीमहताबगढ़ साहिब गुरुद्वारा विवाद को लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। दोनों पक्षों की ओर से साध संगत को एकत्रित करने की योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई। वहीं शुक्रवार रात्रि से गुरुद्वारे एवं उसके आसपास के इलाके में भारी पुलिस जाप्ता तैनात है। कस्बा छावनी में तब्दील हो गया है। इलाके में तनावपूर्ण शांति है। कस्बे में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर अवरोधक लगाकर वहां पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। कस्बे में आने-जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। प्रशासन की सख्ती और भारी पुलिस जाप्ते के चलते फिलहाल कस्बे में शांति बनी हुई है। मगर मामले की गंभीरता एवं हालात को देखते हुए पुलिस व प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।