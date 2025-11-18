धरना हटाने के लिए इंटरनेट बंद, सात नेता हिरासत में, टिब्बी बना छावनी

हनुमानगढ़. टिब्बी कस्बे के पास चक पांच आरके रोही राठीखेड़ा में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में पिछले 15 माह से चल रहे धरने को हटाने के लिए मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन भारी दल बल के साथ पहुंचा। पुलिस ने फैक्ट्री लगने वाली जगह की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। प्रशासन ने सोमवार रात करीब 12 बजे टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी।

इसके बाद मंगलवार सुबह करीब पांच बजे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सात जनों को हिरासत में ले लिया गया। कस्बे में जगह-जगह पर पुलिस तैनात है। टिब्बी में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं कस्बे के नागरिक यहां के गुरुद्वारे से लगातार लोगों से गुरुद्वारे में एकत्र होने का आग्रह कर रहे हैं। टिब्बी थाने में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। मौके पर एएसपी मुख्यालय जनेश तंवर व राज कंवर सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं।