धरना हटाने के लिए इंटरनेट बंद, सात नेता हिरासत में, टिब्बी बना छावनी

इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहा धरना हटाने पहुंचा पुलिस प्रशासन, देर रात से इंटरनेट सेवाएं बंद, फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी जाब्ता तैनात

हनुमानगढ़

Adrish Khan

Nov 18, 2025

हनुमानगढ़. टिब्बी कस्बे के पास चक पांच आरके रोही राठीखेड़ा में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में पिछले 15 माह से चल रहे धरने को हटाने के लिए मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन भारी दल बल के साथ पहुंचा। पुलिस ने फैक्ट्री लगने वाली जगह की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। प्रशासन ने सोमवार रात करीब 12 बजे टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी।
इसके बाद मंगलवार सुबह करीब पांच बजे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सात जनों को हिरासत में ले लिया गया। कस्बे में जगह-जगह पर पुलिस तैनात है। टिब्बी में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं कस्बे के नागरिक यहां के गुरुद्वारे से लगातार लोगों से गुरुद्वारे में एकत्र होने का आग्रह कर रहे हैं। टिब्बी थाने में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। मौके पर एएसपी मुख्यालय जनेश तंवर व राज कंवर सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं।

कब से चल रहा धरना

उल्लेखनीय है कि इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में क्षेत्र के किसान पिछले साल 12 अगस्त से फैक्ट्री लगने वाली जगह पर दिन रात धरना दे रहे हैं। आंदोलन कारियों का कहना है कि इथेनॉल फैक्ट्री लगने से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा जिससे जमीनों को नुकसान होगा। साथ ही फैक्ट्री के लिए भारी पानी की जरूरत होगी जो क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र के लिए नुकसानदेह साबित होगी।

शहर की खबरें:

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / धरना हटाने के लिए इंटरनेट बंद, सात नेता हिरासत में, टिब्बी बना छावनी

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

लंबे अरसे बाद पंचायतीराज को मिले तकनीक के जानकार अफसर

हनुमानगढ़ जिला परिषद कार्यालय।
हनुमानगढ़

Rajasthan: नगर पालिका ने पार्षद के ही प्लॉट का जारी कर दिया फर्जी पट्टा, हैरतअंगेज मामला आया सामने

Sangariya
हनुमानगढ़

नए नियमों की सख्ती ने बदला ईंट भट्टोंं का स्वरूप

हनुमानगढ़ में जिग-जैग तकनीक से बना ईंट भट्टा।
हनुमानगढ़

अफसरों का दावा, खाद का पर्याप्त स्टॉक, किसानों का सवाल, पूरा स्टॉक तो दो-तीन थैले की बाध्यता क्यों

हनुमानगढ़: जंक्शन में क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाद रखते मजदूर।
हनुमानगढ़

Rajasthan: जज को धमकाने वाला रिटायर्ड SHO सुर्खियों में; पत्र में लिखा ‘नौकरी छुड़ा दूंगा, मार-मारकर खीस निकाल दूंगा’

हनुमानगढ़
