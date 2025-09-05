शिष्यों में डिजिटल ढंग से शिक्षा की चाह तो गुरुजन भी अपडेट, लाभ-हानि पर नजर

नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक के लिए आज डिजिटल ऑनलाइन माध्यमों पर शिक्षण सामग्री की भरमार है। जिस दिन कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो मैं उनकी कक्षा की व्यवस्था स्मार्ट क्लास रूम में करता हूं। पलक झपकते ही स्क्रीन पर पहले से रिकॉर्डेड लेशन चल पड़ता है और विद्यार्थी तन्मय होकर पढ़ाई करने लगते हैं। वहीं नर्सरी से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को अंतिम कालांश में गिनती, पहाड़े व हिन्दी व अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में वर्णमाला व बारखड़ी तथा बाल कविताएं बुलवाने की जो परम्परा थी उसमें भी बदलाव आया है। यह सब कार्य भी अब डिजिटल माध्यमों व ऑडियो-विजुअल सामग्री से सम्पन्न करवाए जाने लगे हैं। बच्चे रूचिपूर्वक एलईडी स्क्रीन पर बड़े ही प्रसन्नचित मन से इन सब चीजों का अभ्यास करते हैं। बदलते युग व परिस्थितियों ने शिक्षण को और अधिक रोचक तथा प्रभावी बना दिया है। विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव भी आजकल ज्यादा खटकता नहीं है। एलईडी स्क्रीन पर हृदय की संरचना और कार्य समझाने के लिए उसके वीडियो को प्रदर्शित किया जा सकता है। - डॉ. सत्यनारायण सोनी, प्रधानाचार्य, राबाउमावि, परलीका।