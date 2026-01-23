शहरी सरकार ने की आंखें बंद, पब्लिक इन गड्ढ़ों से गुजरने को मजबूर

यही हालात रेलवे स्टेशन मार्ग के रहे। आसपास के नागरिकों ने बताया कि सीवरेज लाइन बिछाने तथा चैम्बर बनाने का काम पूरा करने के बाद यहां सडक़ों पर रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं किया गया। इस वजह से हल्की बारिश के बाद भी बाजार में हर तरफ कीचड़ फैल जाता है। ऐसे में यहां आने वाले लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इन समस्याओं को लेकर शहरी सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। तभी तो सुधार को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है।