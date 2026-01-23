शहरी सरकार ने की आंखें बंद, पब्लिक इन गड्ढ़ों से गुजरने को मजबूर

हनुमानगढ़ में बरसात के बाद बिगड़े हालात, पैदल चलना हुआ मुश्किल।
हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय पर शुक्रवार सुबह हुई हल्की बारिश ने शहरी सरकार के इंतजामों की पोल खोल दी। हालात इस तरह खराब थे कि लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा था। शहर का ह्दय स्थल माने जाने वाले जंक्शन के भगत सिंह चौक के आसपास हालात विकट रहे। सडक़ों के बीच में बने गड्ढ़ों में पानी भरने से लोगों को यहां से पैदल निकलने में भी परेशानी हुई।
यही हालात रेलवे स्टेशन मार्ग के रहे। आसपास के नागरिकों ने बताया कि सीवरेज लाइन बिछाने तथा चैम्बर बनाने का काम पूरा करने के बाद यहां सडक़ों पर रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं किया गया। इस वजह से हल्की बारिश के बाद भी बाजार में हर तरफ कीचड़ फैल जाता है। ऐसे में यहां आने वाले लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इन समस्याओं को लेकर शहरी सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। तभी तो सुधार को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं है।
हजारों लोगों की आवाजाही
जंक्शन में बस स्टैंड, स्टेशन मार्ग से हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही होती है। शहर के ह्दय स्थल के बिगड़े हालात को देखकर लोग बेचैन हो रहे हैं। सरकारी तंत्र की अनदेखी का खमियाजा भुगतने को लोग मजबूर हो रहे हैं।
