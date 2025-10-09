दवा दे रही दगा : चार से कम को ना, बड़ी उम्र वालों को भी बचने की सलाह

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आमजन को बिना डॉक्टर की पर्ची अथवा चिकित्सा सलाह के बिना किसी भी दवाई का उपयोग ना करे। उन्होंने कहा कि बच्चों को दवा देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। बच्चे को खांसी, जुकाम व बुखार होने पर पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिलाएं व आराम करवाएं। एक साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए शहद का उपयोग करें। दवाई को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। घर में रखी हुई पुरानी दवाई अथवा खोली हुई दवा बच्चों को ना दें। किसी भी दवाई से बच्चे में सुस्ती, बेहोशी, सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें। इसके अलावा किसी भी आपातस्थिति में जिला कण्ट्रोल रूम नम्बर 01552-261190 पर जानकारी अवश्य दें।