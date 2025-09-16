विकास जैन हत्याकांड का 60 घंटे में खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर समेत चार गिरफ्तार

संगरिया (हनुमानगढ़). संगरिया कस्बे में चर्चित विकास जैन हत्याकांड का पुलिस ने 60 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात शार्प शूटर समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अलग-अलग दस टीमों ने मानव व तकनीकी इंटेलिजेंस के आधार पर हरियाणा के धर्मपुरा से मुख्य शूटर जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल, हरदीप सिंह उर्फ दीप, मखिन्द्र सिंह उर्फ लवली और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी को दबोच लिया। मुख्य शूटर जलंधर सिंह तीन माह पहले पंचकुला में हुए सोनू माल्टा हत्याकांड में भी वांछित बताया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरोह को आपराधिक गैंग से फंडिंग मिल रही थी और कुछ सहयोगियों ने आरोपियों को वाहन भी उपलब्ध करवाया था। पुलिस के अनुसार 12 सितम्बर को संगरिया निवासी नरेश कुमार पुत्र ईश्वरदास अरोड़ा ने रिपोर्ट दी थी कि उनका पार्टनर विकास जैन पुत्र मदनलाल जैन (48) निवासी वार्ड 29, संगरिया, धानमंडी में किराए की दुकान पर बैठा था। दोपहर करीब 2 बजे जब फोन करने पर उसने कॉल रिसीव नहीं की तो नरेश दुकान पर पहुंचे। वहां विकास जैन कुर्सी से नीचे गिरा मिला और उसके मुंह व पेट से खून बह रहा था। मौके पर गोलियों के खाली खोखे बिखरे हुए थे। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट पर थाना संगरिया में मुकदमा धारा 103(1), 3(5) बीएनएस 2023 और 27 आम्र्स एक्ट में दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ हरीशंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनैश तंवर और वृताधिकारी करण सिंह मौके पर पहुंचे और एफएसएल व एमओबी टीम ने साक्ष्य जुटाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वृताधिकारी करण सिंह और एससी/एसटी सेल के उपअधीक्षक रणवीर सांई के नेतृत्व में 10 टीमें बनाई गईं। मानवीय और तकनीकी इंटेलिजेंस के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और आखिरकार चारों आरोपी हरियाणा से दबोच लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों मुख्य शूटर जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल (27) पुत्र हरदेव सिंह उर्फ काका सिंह मजबीसिख निवासी घुधा थाना नंदगढ़ जिला बठिंडा, हरदीप सिंह उर्फ दीप (26) पुत्र जसपाल सिंह रामदासिया निवासी नंदगढ़ जिला बठिंडा, मखिन्द्र सिंह उर्फ लवली (25) पुत्र मल्ला सिंह तरखान निवासी प्रीतनगर मानसा (पंजाब) और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी (26) पुत्र गुरचरण सिंह उर्फ ठाणा सिंह मजबीसिख निवासी गली नंबर 9 धर्मपुरा थाना कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा) की पहचान हुई7 अभियान में वृताधिकारी करण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक रणवीर सांई, थाना संगरिया के प्रभारी अमर सिंह व उनकी टीम, थाना तलवाड़ा व थाना टिब्बी पुलिस, जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ तथा साइबर सेल की टीमें शामिल रहीं। साइबर सेल से वाहेगुरू, रिछपाल सिंह, डॉ. केन्द्रप्रताप और कर्मजीत सहित अन्य ने अहम भूमिका निभाई। विशेष भूमिका निभाने वालों में एएसआई रोहताश (थाना संगरिया), एएसआई कमलजीत (जिला विशेष टीम), हेडकांस्टेबल हरीश, कांस्टेबल जोतराम और सुखजोत सिंह के नाम प्रमुख रहे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क, पूर्व दर्ज मामलों और सहयोगियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से विदेशी हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह सुपारी लेकर वारदातें करता है और इसके तार अंतर्राज्यीय गिरोहों से जुड़े हुए हैं।