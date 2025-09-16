Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

विकास जैन हत्याकांड का 60 घंटे में खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर समेत चार गिरफ्तार

वारदात में अन्य की संलिप्तता जानने के लिए पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ, मुख्य शूटर जालंधर सिंह पहले हरियाणा में दे चुका हत्या की वारदात को अंजाम

हनुमानगढ़

Adrish Khan

Sep 16, 2025

Vikas Jain murder case solved in 60 hours, four people including Lawrence Bishnoi gang shooter arrested
Vikas Jain murder case solved in 60 hours, four people including Lawrence Bishnoi gang shooter arrested

संगरिया (हनुमानगढ़). संगरिया कस्बे में चर्चित विकास जैन हत्याकांड का पुलिस ने 60 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात शार्प शूटर समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अलग-अलग दस टीमों ने मानव व तकनीकी इंटेलिजेंस के आधार पर हरियाणा के धर्मपुरा से मुख्य शूटर जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल, हरदीप सिंह उर्फ दीप, मखिन्द्र सिंह उर्फ लवली और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी को दबोच लिया। मुख्य शूटर जलंधर सिंह तीन माह पहले पंचकुला में हुए सोनू माल्टा हत्याकांड में भी वांछित बताया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरोह को आपराधिक गैंग से फंडिंग मिल रही थी और कुछ सहयोगियों ने आरोपियों को वाहन भी उपलब्ध करवाया था। पुलिस के अनुसार 12 सितम्बर को संगरिया निवासी नरेश कुमार पुत्र ईश्वरदास अरोड़ा ने रिपोर्ट दी थी कि उनका पार्टनर विकास जैन पुत्र मदनलाल जैन (48) निवासी वार्ड 29, संगरिया, धानमंडी में किराए की दुकान पर बैठा था। दोपहर करीब 2 बजे जब फोन करने पर उसने कॉल रिसीव नहीं की तो नरेश दुकान पर पहुंचे। वहां विकास जैन कुर्सी से नीचे गिरा मिला और उसके मुंह व पेट से खून बह रहा था। मौके पर गोलियों के खाली खोखे बिखरे हुए थे। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट पर थाना संगरिया में मुकदमा धारा 103(1), 3(5) बीएनएस 2023 और 27 आम्र्स एक्ट में दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ हरीशंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनैश तंवर और वृताधिकारी करण सिंह मौके पर पहुंचे और एफएसएल व एमओबी टीम ने साक्ष्य जुटाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वृताधिकारी करण सिंह और एससी/एसटी सेल के उपअधीक्षक रणवीर सांई के नेतृत्व में 10 टीमें बनाई गईं। मानवीय और तकनीकी इंटेलिजेंस के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई और आखिरकार चारों आरोपी हरियाणा से दबोच लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों मुख्य शूटर जलंधर सिंह उर्फ अमृतपाल (27) पुत्र हरदेव सिंह उर्फ काका सिंह मजबीसिख निवासी घुधा थाना नंदगढ़ जिला बठिंडा, हरदीप सिंह उर्फ दीप (26) पुत्र जसपाल सिंह रामदासिया निवासी नंदगढ़ जिला बठिंडा, मखिन्द्र सिंह उर्फ लवली (25) पुत्र मल्ला सिंह तरखान निवासी प्रीतनगर मानसा (पंजाब) और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी (26) पुत्र गुरचरण सिंह उर्फ ठाणा सिंह मजबीसिख निवासी गली नंबर 9 धर्मपुरा थाना कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा) की पहचान हुई7 अभियान में वृताधिकारी करण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक रणवीर सांई, थाना संगरिया के प्रभारी अमर सिंह व उनकी टीम, थाना तलवाड़ा व थाना टिब्बी पुलिस, जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ तथा साइबर सेल की टीमें शामिल रहीं। साइबर सेल से वाहेगुरू, रिछपाल सिंह, डॉ. केन्द्रप्रताप और कर्मजीत सहित अन्य ने अहम भूमिका निभाई। विशेष भूमिका निभाने वालों में एएसआई रोहताश (थाना संगरिया), एएसआई कमलजीत (जिला विशेष टीम), हेडकांस्टेबल हरीश, कांस्टेबल जोतराम और सुखजोत सिंह के नाम प्रमुख रहे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क, पूर्व दर्ज मामलों और सहयोगियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से विदेशी हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह सुपारी लेकर वारदातें करता है और इसके तार अंतर्राज्यीय गिरोहों से जुड़े हुए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 03:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / विकास जैन हत्याकांड का 60 घंटे में खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर समेत चार गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.