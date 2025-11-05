हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुलिस पर हमला, दरोगा समेत तीन घायल; श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों को डंडों से पीटा

Police attacked in hapur after kartik purnima: हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में बुधवार देर शाम कार्तिक पूर्णिमा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुँच गया। विवाद के दौरान श्रद्धालुओं ने पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला किया और पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी। इस झड़प में दरोगा गौरव कुमार और दो सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नक्का कुआं रोड पर बाग कॉलोनी के सामने बने डिवाइडर कट के पास की है।