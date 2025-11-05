Patrika LogoSwitch to English

हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुलिस पर हमला, दरोगा समेत तीन घायल; श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों को डंडों से पीटा

Hapur News: हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प में दरोगा और दो सिपाही घायल हो गए। ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकने के प्रयास पर शुरू हुई नोकझोंक हिंसक मारपीट में बदल गई। पुलिस ने पांच आरोपियों को हिरासत में लिया और ट्रॉली को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Mohd Danish

Nov 05, 2025

hapur kartik purnima polic attack devotees

हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुलिस पर हमला | Image Source - Video Grab

Police attacked in hapur after kartik purnima: हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में बुधवार देर शाम कार्तिक पूर्णिमा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुँच गया। विवाद के दौरान श्रद्धालुओं ने पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला किया और पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी। इस झड़प में दरोगा गौरव कुमार और दो सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नक्का कुआं रोड पर बाग कॉलोनी के सामने बने डिवाइडर कट के पास की है।

ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान शुरू हुई नोकझोंक

पुलिसकर्मी ट्रैक्टर-ट्रॉली को साइड कराने का प्रयास कर रहे थे ताकि जाम की स्थिति न बने। इस दौरान ट्रॉली में सवार लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, जो कुछ ही मिनटों में हाथापाई में बदल गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और मौके पर पहुंचे अधिकारी दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर स्थिति नियंत्रित करने में सफल रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें श्रद्धालु और पुलिसकर्मी एक-दूसरे पर लाठी चला रहे हैं।

दरोगा और सिपाही भी हुए घायल

हापुड़ पुलिस के अनुसार, सिपाही सचिन चौहान और उमंग ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे थे। तभी ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। घटना की सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह, दरोगा गौरव कुमार, उमंग त्यागी और वेदांश कौशिक सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शुरुआती धक्का-मुक्की के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में दरोगा गौरव कुमार और सिपाही सचिन चौहान घायल हुए, जबकि उमंग की वर्दी फट गई।

पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

इंस्पेक्टर मनोज बालियान ने बताया कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की और पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर सभी आरोपियों को कोतवाली भेजा गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों से घटनाक्रम और झड़प की वजह स्पष्ट की जा रही है।

जाम और भारी वाहन संख्या ने बढ़ाया तनाव

कार्तिक पूर्णिमा के मेले से लौट रहे भारी वाहन और श्रद्धालुओं की अधिक संख्या के कारण नक्का कुआं रोड पर जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस जाम को नियंत्रित करने के लिए वाहन संचालन कर रही थी।

सीओ का बयान: दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी

सीओ स्तुति सिंह ने कहा कि मौके पर स्थिति अब नियंत्रण में है। वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

