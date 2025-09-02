हाथरस दाऊजी मेले में बारिश से बड़ा हादसा, पंडाल गिरा, 70 से ज्यादा बच्चे फंसे, अफरा-तफरी मची

1 सितंबर को मेला रिसीवर शिविर के अंदर बच्चों की नृत्य, संगीत और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन आशीष शर्मा और महिला आयोग की सदस्य रितु गौड़ शामिल थीं। पंडाल में 70 से 80 बच्चे अपने अभिभावकों के साथ मौजूद थे और बच्चों की प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश और आंधी ने पूरे पंडाल को हिला दिया और देखते ही देखते टेंट भरभराकर गिर पड़ा।