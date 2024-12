सर्दियों में पाचन को बेहतर बनाने के लिए करें ये 6 सरल एक्सरसाइज

पाचन के लिए एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? Why is exercise important for digestion? एक्सरसाइज न केवल शरीर को फिट रखती है, बल्कि पाचन तंत्र (Digestive system) को भी मजबूत बनाती है। नियमित व्यायाम से आंतों की मांसपेशियों में गतिविधि बढ़ती है, जिससे भोजन को पचाने और आंतों में आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, यह खून के प्रवाह को बढ़ाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है।

पाचन सुधारने के लिए आसान एक्सरसाइज Easy exercises to improve digestion वॉकिंग (चलना) चलना एक सरल लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज है जो पाचन (Digestion) को बेहतर बनाती है। वॉकिंग के दौरान आंतरिक अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे आंतों की गतिविधि तेज होती है। यह कब्ज, पेट फूलना और पाचन (Digestion) से जुड़ी अन्य समस्याओं को दूर करता है।

साइकिलिंग

साइकलिंग न केवल एक मजेदार एक्सरसाइज है, बल्कि यह पेट के लिए भी फायदेमंद है। पेडल मारने की दोहराव वाली प्रक्रिया आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय करती है और भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करती है।

कैसे करें: सुबह या शाम को 20-30 मिनट तक साइकल चलाएं। इससे न केवल पाचन बेहतर होगा, बल्कि शरीर भी एक्टिव रहेगा। ताई ची ताई ची एक शांत और ध्यान-आधारित व्यायाम है, जो पाचन (Digestion) तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके धीमे और सहज मूवमेंट्स आंतों की मालिश करते हैं और तनाव को कम करते हैं।

पिलाटे्स पिलाटे्स पाचन (Digestion) के लिए एक शानदार व्यायाम है। यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और आंतरिक अंगों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। कैसे करें: पिलाटे्स की शुरुआती एक्सरसाइज से शुरुआत करें, जिसमें गहरी सांस लेना और कोर स्ट्रेंथ पर ध्यान देना शामिल हो।

प्लैंक्स प्लैंक्स मुख्य रूप से कोर को मजबूत बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह पाचन (Digestion) में भी मदद करते हैं। एक मजबूत कोर पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में सहायता करता है।

कैसे करें: पुश-अप पोजिशन में आकर अपनी कोहनियों पर झुकें। शरीर को सीधा रखें और पेट की मांसपेशियों को टाइट करें। 20-30 सेकंड से शुरू करें और समय को धीरे-धीरे बढ़ाएं। स्क्वाट्स

स्क्वाट्स न केवल शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को टोन करते हैं, बल्कि पाचन (Digestion) को भी सक्रिय करते हैं। यह आंतों की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करता है।