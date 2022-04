Benefits of Alum: फिटकरी के फायदे जानकर आप हो जाएंगे हैरान, पसीने की बदबू को दूर करता है दूर

Benefits of Alum: फिटकरी का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद है। फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते है, जो कई तरह की समस्याओं को दूर करने में मदद करते है। फिटकरी का ज्यादातर इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। साथ ही, दांत दर्द से राहत भी दिलाता है।

Benefits of Alum: फिटकरी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नमक है जो कई लाभ देता है। फिटकरी कई तरह की समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होता है। फिटकरी शेविंग कट से होने वाले रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। साथ ही, यदि आपको सूखी खांसी हो रही है या खांसने पर बहुत अधिक बलगम निकल रहा है तो दोनों ही परिस्थितियों में फिटकरी का उपयोग आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। फिटकरी दांत दर्द, पसीने की बदबू और सांसो की बदबू को दूर करती है। तो आइए जानते है फिटकरी के फायदे के बारे में

Amazing benefits of alum for smell of sweat