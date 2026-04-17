14 दिन तक रोज Avocado खाने से शरीर में क्या बदलता है? एम्स के डॉक्टर ने बताया सच

Avocado Benefits (Photo- chatgtp)
Avocado Benefits: आजकल फिटनेस पसंद करने वाले लोगों में एवोकाडो (Avocado) काफी ट्रेंड में है। सलाद, स्मूदी, टोस्ट या गुआकामोले, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसका कारण है इसका हेल्दी फैट, कम शुगर और क्रीमी टेक्सचर। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप रोज 14 दिन तक एवोकाडो खाएं तो शरीर पर क्या असर पड़ता है?
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट Dr. Saurabh Sethi (जिन्होंने Harvard, Stanford और AIIMS से ट्रेनिंग ली है) ने एक वीडियो में बताया कि रोज एवोकाडो खाने से शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं।
डॉ. सेठी के मुताबिक, एवोकाडो में “मोनोअनसैचुरेटेड फैट” होता है, जो दिल के लिए अच्छा माना जाता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करता है। इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है।
अगर आपको अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, तो एवोकाडो मदद कर सकता है। इसमें फाइबर और प्लांट कंपाउंड्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया (gut bacteria) को बढ़ाते हैं। इससे पाचन बेहतर होता है और पेट हल्का महसूस होता है।
एवोकाडो में पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाई बीपी वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
डॉ. Dr. Saurabh Sethi बताते हैं कि एवोकाडो में फाइबर और हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे पेट जल्दी भर जाता है। इससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है। उनके अनुसार, रोज आधा से एक एवोकाडो खाना ज्यादातर लोगों के लिए सही मात्रा मानी जाती है।
अगर आप बटर, मेयो या क्रीमी ड्रेसिंग ज्यादा खाते हैं, तो उनकी जगह एवोकाडो इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। इससे आपकी डाइट का फैट प्रोफाइल हेल्दी बनता है।
डॉ. सेठी ने ये भी बताया कि एवोकाडो में ग्लूटाथियोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन C, B9 और E भी होते हैं, जो शरीर को फ्री-रेडिकल्स से बचाते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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