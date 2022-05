Health Tips: गर्मियों में इन फूड का सेवन करने से बचें, नहीं तो पड़ सकते हैं बीमार

Health Tips: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान का सीधा असर हमारे सेहत पर पड़ता है। गर्मियों के मौसम में सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में डाइट में हेल्दी चीजों का सेवन करना चाहिए। अनहेल्दी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए।

Health Tips: गर्मियों के मौसम और चिलचिलाती धूप में सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। गर्मियों की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना जरूरी होता है। साथ ही खानपान पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। गर्मियों में गलत डाइट लेने की वजह से सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं। इसलिए गर्मियों में खुद को स्वस्थ रखने के लिए अनहेल्दी चीजों का सेवन करने से बचें। तो आइए जानते हैं गर्मियों में इन चीजों का सेवन करना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है

Avoid these junk foods which not good for health in summer