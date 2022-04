Oral Health: खराब ओरल हेल्थ से रहते हैं परेशान तो सांस संबंधी समस्याओं से लेकर डायबिटीज तक की हो सकती है समस्या, जानिए

Oral Health:ओरल हेल्थ सेहत को स्वस्थ बना कर रखने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। ओरल हेल्थ खराब होने की वजह से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दांतो से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में आपको भी जरूर जाना चाहिए-

Oral Health: शरीर के ऊपर तो खासतौर पर ध्यान देते हैं लेकिन वही ओरल हेल्थ की केयर करना भूल जाते हैं। ओरल हेल्थ की केयर यदि सही तरीके से नहीं की जाती है तो सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आदि। इसीलिए ओरल हेल्थ से जुड़े दिक्कत दिखाई देने पर उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें क्योंकि यह धीरे-धीरे कई समस्याओं का रूप भी ले सकते हैं।

Bad Oral hygiene cause of many diseases