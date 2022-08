Neem Tea Benefits: नीम की चाय सेहत से लेकर स्किन की समस्याओं के लिए है रामबाण इलाज, जानें इसके कमाल के फायदे

Neem Tea Benefits: नीम की चाय का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नीम कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है। नीम की चाय पीने से सेहत से लेकर स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है।

Neem Tea Benefits: नीम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नीम औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेद में नीम का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। नीम के सेवन से खून तो साफ होता ही है। साथ ही ये हमारी स्किन में ग्लो भी लाता है। लेकिन नीम की तरह ही इसकी पत्तियों से बनी चाय का सेवन करने से सेहत और स्किन को कई तरह के लाभ मिलते है। नीम की चाय में फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। नीम की चाय एक कड़वी हर्बल चाय है, जिसका उपयोग आयुर्वेद में इलाज के रूप में किया जाता है। नीम की चाय तनाव को दूर करने में मदद करती है। साथ ही नीम की चाय पीने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं नीम की चाय का सेवन करने से सेहत और स्किन को मिलने वाले फायदे के बारे में

Benefits of drinking neem tea for health and skin