सर्दियों में गुड़ चना खाने के मिलते हैं गजब के फायदे, जानिए खाने का सही समय

सर्दियों में गुड़ और चना खाने के फायदे : Benefits of eating gram and jaggery सांस संबंधी बीमारियों में फायदेमंद भुने हुए चने श्वसन संबंधी समस्याओं के उपचार में सहायक होते हैं। रात को सोने से पहले कुछ भुने हुए चनों का सेवन करें और उसके बाद एक गिलास गर्म दूध पिएं। इससे आपको कई लाभ मिलेंगे। गुड़ और चने दोनों में जिंक पाया जाता है जो त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और चेहरे पर निखार लाने में मदद करता है।

Benefits of eating gram and jaggery: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए गुड़ और चना का संयोजन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। यह सर्दियों में होने वाली बीमारियों जैसे वायरल बुखार सर्दी.जुकाम खांसी गले में खराश और इंफेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यह शरीर में जमा वसा को कम करने में भी सहायक है।

Benefits of eating gram and jaggery: शरीर को भरपूर एनर्जी मिले गुड़ और भुना चना को प्रतिदिन सीमित मात्रा में एक साथ खाने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। यह शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए।

Benefits of eating gram and jaggery: खून की कमी को दूर करें महिलाओं को पीरियड्स के समय शरीर में खून की कमी का सामना करना पड़ता है जिसे पूरा करने के लिए गुड़ और चने का सेवन करना आवश्यक है। गुड़ आयरन का अच्छा स्रोत है और चने में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है।

Benefits of eating gram and jaggery: हार्ट अटैक जोखिम कम करें यदि आप व्यायाम करते हैं तो गुड़ और चने का सेवन एक उत्कृष्ट नाश्ता हो सकता है क्योंकि यह शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर खाने से पोटैशियम की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे हृदयाघात का खतरा कम होता है।

क्या है गुड़ चना खाने का सही समय : What is the right time to eat jaggery and chana गुड़ और चना खाने के लिए विशेषज्ञ हमेशा सुबह का समय तय करते हैं। उनका मानना है कि इस समय खाने से प्रतिरोधक को बढ़ाने, कैल्शियम हड्डियों को कमजोर होने से बचाने, शार्प मेमोरी के लिए, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में, आदि सब में इस समय खाना ही बेहतर होता है।