Garlic Benefits For Hair: आइए जानते हैं सर्दियों में बालों के लिए लहसुन का उपयोग करना कितना फायदेमंद होता है

नई दिल्ली। Garlic Benefits For Hair: सर्दियों में बालों के लिए लहसुन का उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इन दिनों खराब लाइफस्‍टाइल और प्रदूषण के चलते बालों की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या बहुत आम हो जाती है। सर्दियों में लहसुन का उपयोग करना शरीर के स्वास्थ्य के साथ-साथ बालों की सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। लहसुन को एलोपेशिया नामक बाल झड़ने की गंभीर समस्या में फायदेमंद माना गया है।

Benefits of using garlic for hair in winter