Snakebite Antivenom : ऊंट के आंसू से जहरीले सांप का इलाज! जानिए इसके पीछे का मेडिकल साइंस

Camel tears: ऊंट के आंसू में ऐसा क्या खास है? अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऊंट के आंसू में खास क्या है। वैज्ञानिकों ने खोज में ये पाया है कि ऊंट के आंसू में खास प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये एंटीवेनम के रूप में यूज किया जा सकता है। इसको लेकर भारत के अलावा कई देशों में शोध जारी है। अमेरिका, UAE में में ऊंट के आंसुओं पर रिसर्च जारी है।

ऊंट व सांप के जहर पर शोध जारी

अक्टूबर 2021 में छपी द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक, लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसीन के स्नैकबाइट रिसर्च सेंटर (Liverpool School of Tropical Medicine’s (LSTM) Centre for Snakebite Research and Interventions) में इसको लेकर शोध की जा रही है। वहां के प्रोफेसर ने बताया कि सांप के काटने जैसी स्वास्थ्य संकट में ये दवाई वरदान साबित हो सकती है।