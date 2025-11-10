Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Student Health Tips : कॉलेज शुरू होते ही बढ़ने लगता है वजन? जानिए क्या है फ्रेशमैन 15 का असली सच!

Student Health Tips : क्या कॉलेज शुरू करते ही वजन बढ़ जाता है? फ्रेशमैन 15 का डर असल में एक मिथक है। जानिए असली वजहें नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या, और खानपान की गलत आदतें जो आपके वजन को प्रभावित कर सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 10, 2025

Student Health Tips

Student Health Tips (Photo- gemini ai)

Student Health Tips : कॉलेज की शुरुआत जिंदगी के नए दौर जैसी होती है। नई जगह, नए लोग, आजादी और ढेर सारी नई आदतें। ऐसे में अगर किसी ने आपको कहा हो कि कॉलेज शुरू करते ही 15 पाउंड बढ़ जाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। इस डर को लोग फ्रेशमैन 15 कहते हैं। यानी कॉलेज के पहले साल में 15 पाउंड (लगभग 7 किलो) वजन बढ़ना। लेकिन सच यह है कि यह ज्यादातर मिथक (myth) है।

दरअसल, फ्रेशमैन 15 शब्द सबसे पहले 1989 में एक मैगजीन में इस्तेमाल हुआ था। पर असली शोध बताता है कि छात्रों का वजन पहले साल में औसतन लगभग 1-1.5 किलो ही बढ़ता है। यानी यह कोई बड़ा या डराने वाला बदलाव नहीं है। कुछ लोगों में थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ में घट भी सकता है। ये पूरी तरह सामान्य है। अब सवाल है अगर वजन बढ़ता है, तो क्यों? दरअसल, कॉलेज का समय नींद, खानपान और दिनचर्या के बिगड़ने का दौर होता है।

नींद की कमी और रातभर जागना:

कॉलेज में देर रात तक पढ़ना, मोबाइल चलाना या दोस्तों से बातें करना आम है। नींद कम होने से भूख बढ़ाने वाला हार्मोन (ghrelin) बढ़ जाता है और पेट भरने वाला हार्मोन (leptin) घट जाता है। नतीजा देर रात स्नैक्स और जंक फूड की लालसा।

बड़ी प्लेटें और बुफे फूड:

कॉलेज कैफेटेरिया और हॉस्टल का खाना अक्सर जितना खा सकते हो टाइप होता है। बड़ी प्लेटों में जरूरत से ज्यादा खाना सर्व कर लिया जाता है, जिससे बिना चाहें कैलोरी ज्यादा चली जाती है।

शराब और छिपी कैलोरी:

पहले साल में बहुत से छात्रों के लिए सोशल ड्रिंकिंग भी नया अनुभव होता है। शराब और उसके साथ आने वाले स्नैक्स से भी शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होती है।

स्ट्रेस और अनियमित टाइमटेबल:

क्लास, असाइनमेंट और सामाजिक दबाव के कारण स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे कुछ लोग ज़्यादा या बहुत अनियमित खाने लगते हैं।
असल में, कॉलेज का वजन बढ़ना सिर्फ खाने की वजह से नहीं, बल्कि बदलती लाइफस्टाइल और नींद की गड़बड़ी से जुड़ा होता है। और सबसे जरूरी यह कोई असफलता नहीं है। कई बार वजन में थोड़ा बदलाव शरीर के एडल्ट होने की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसलिए डरने की नहीं, समझने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें

Weight Gain Foods: वजन बढ़ाने में हो रही परेशानी तो इन हाई-कैलोरी और न्यूट्रिशस फूड्स को करें अपने डाइट में शामिल
लाइफस्टाइल
Weight Gain Foods

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 10:19 am

Hindi News / Health / Student Health Tips : कॉलेज शुरू होते ही बढ़ने लगता है वजन? जानिए क्या है फ्रेशमैन 15 का असली सच!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Orange Health Benefits In Winter: सर्दियों में हर दिन एक संतरा, बढ़ाएगा इम्युनिटी और करेगा बीमारियों से बचाव

orange health benefits, benefits of eating oranges daily,
लाइफस्टाइल

इस घातक बीमारी की मिल गई दवा! 100 साल बाद बनी Vaccine , जानें कैसे करता है काम

Tuberculosis Vaccine 2025
स्वास्थ्य

Kidney Health: रात में ज्यादा पानी पीते हैं? सावधान! किडनी हो सकती है खराब, जानिए पानी पीने का सही तरीका

Kidney Health
स्वास्थ्य

Morning Tea Habit : एक कप चाय न मिल पाने पर क्यों होने लगता है सिर दर्द? जानिए असली कारण

Morning Tea Habit
लाइफस्टाइल

ना दवा, ना डाइट! सिर्फ एक ट्रीटमेंट से Heart रह सकता है फिट और घटेगा कोलेस्ट्रॉल

Heart Disease Breakthrough
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.