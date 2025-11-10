Student Health Tips : कॉलेज शुरू होते ही बढ़ने लगता है वजन? जानिए क्या है फ्रेशमैन 15 का असली सच!

दरअसल, फ्रेशमैन 15 शब्द सबसे पहले 1989 में एक मैगजीन में इस्तेमाल हुआ था। पर असली शोध बताता है कि छात्रों का वजन पहले साल में औसतन लगभग 1-1.5 किलो ही बढ़ता है। यानी यह कोई बड़ा या डराने वाला बदलाव नहीं है। कुछ लोगों में थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ में घट भी सकता है। ये पूरी तरह सामान्य है। अब सवाल है अगर वजन बढ़ता है, तो क्यों? दरअसल, कॉलेज का समय नींद, खानपान और दिनचर्या के बिगड़ने का दौर होता है।