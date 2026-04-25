डार्क अंडरआर्म्स सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं, इन 3 गंभीर बीमारियों का है शुरुआती संकेत!

मेडिकल रिसर्च के अनुसार, अंडरआर्म्स की त्वचा का मोटा और मखमली होकर काला पड़ना एक विशेष स्थिति है जिसे 'एकैन्थोसिस निग्रिकन्स' (Acanthosis Nigricans) कहा जाता है। American Academy of Dermatology (AAD) की एक रिपोर्ट बताती है कि जब शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, तो यह त्वचा की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने के लिए उकसाता है, जिससे वह हिस्सा काला और मोटा दिखने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और आप टाइप-2 डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हैं।