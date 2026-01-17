17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Delhi Air Pollution: कोरोना तो चला गया, लेकिन ये साइलेंट किलर आज भी ले रहा है जान! 8 साल में हुई 80 हजार मौतें, जानें इस बीमारी के बारे में

Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण और खराब हवा के कारण सांस की बीमारियों से मौतें लगातार बढ़ रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या सालों से गंभीर बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 17, 2026

Delhi Air Pollution

Delhi Air Pollution (Photo- gemini ai)

Delhi Air Pollution: दिल्ली एक बार फिर भीषण प्रदूषण और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हर सर्दी में स्मॉग, जलन भरी आंखें और सांस लेने में दिक्कत आम बात हो गई है। लेकिन असली खतरा सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि लंबे समय तक शरीर पर पड़ने वाला असर है। सवाल यह है कि क्या राजधानी में रहना ही धीरे-धीरे जानलेवा बनता जा रहा है?

सांस की बीमारियों से बढ़ती मौतें

दिल्ली स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2025 के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में दिल्ली में 9,211 लोगों की मौत सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। 2023 में यह आंकड़ा 8,801 और 2022 में 7,432 था। यानी हर साल मौतों की संख्या बढ़ रही है, जो हालात की गंभीरता को दिखाती है।

कोविड के बाद भी नहीं बदली तस्वीर

साल 2021 में कोविड-19 के कारण हालात सबसे खराब रहे थे, जब 14,442 मौतें सांस की बीमारियों से दर्ज की गईं। इसके बाद भले ही आंकड़े कुछ कम हुए हों, लेकिन अब वे फिर से धीरे-धीरे ऊपर जाने लगे हैं। इसका मतलब है कि कोविड चला गया, लेकिन दिल्ली की हवा से जुड़ी पुरानी समस्या आज भी बनी हुई है।

सालों से चली आ रही गंभीर परेशानी

अगर 2016 से 2020 के आंकड़ों को देखें तो हर साल करीब 7,500 से 8,500 लोगों की जान सांस की बीमारियों के कारण जाती रही। महामारी ने इस सिलसिले को थोड़े समय के लिए बदला, लेकिन अब दिल्ली फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटती दिख रही है। यानी यह कोई नई समस्या नहीं, बल्कि सालों से जमी हुई चुनौती है।

मौतों की बड़ी वजह बनी सांस की बीमारी

2016 से 2024 के बीच दिल्ली में 80 हजार से ज्यादा मौतें सांस की बीमारियों से हुई हैं। यह दिल्ली में मौतों की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। पहले नंबर पर दिल की बीमारियां और दूसरे नंबर पर संक्रामक रोग हैं। कैंसर और पेट से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतें इससे काफी कम हैं।

जहरीली हवा और कमजोर फेफड़े

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या की सबसे बड़ी वजह लगातार जहरीली हवा में सांस लेना है। सर्दियों में गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्य और पराली का धुआं मिलकर हवा को और खराब कर देते हैं। इससे अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं।

सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं

दिल्ली की सांस की कहानी केवल कुछ दिनों के प्रदूषण की नहीं है। यह एक लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्या है, जो हर साल हजारों जानें ले रही है। यहां हवा और सेहत अब एक-दूसरे से अलग नहीं रहीं। दिल्ली में सांस लेना ही आज एक गंभीर पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन चुका है।

ये भी पढ़ें

प्रदूषण दे रहा सांस की बीमारी, दिल्ली में 2 लाख केस, डॉक्टर ने कहा- फेफड़ों को बचाने के लिए ये खाएं
Patrika Special News
Respiratory illness cases in Delhi, air pollution, air pollution se bimari, lungs ko majboot kaise kare, Lungs ko Majboot karne ke liye kya khaye,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Health / Delhi Air Pollution: कोरोना तो चला गया, लेकिन ये साइलेंट किलर आज भी ले रहा है जान! 8 साल में हुई 80 हजार मौतें, जानें इस बीमारी के बारे में

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Talking To Yourself: खुद से बात करने से दिमाग होता है सुपरफास्ट! नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, एक्सपर्ट से जानें पूरा सच

Talking To Yourself
स्वास्थ्य

Winter Health: सर्दियों में बढ़ा हुआ बीपी कहीं आपकी किडनी को बिगाड़ तो नहीं रहा? जानें हाई ब्लड प्रेशर और किडनी का संबंध

Hypertension and kidney
स्वास्थ्य

Heart Health: हार्ट पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज़! चीन में बनी बिना सर्जरी और साइड इफेक्ट के दिल को ठीक करने वाली दवाई

Heart Health
स्वास्थ्य

वजन घटाने का Ozempic Injection छोड़ने से फिर से बढ़ सकता है वजन! अभी जानें इसके नुकसान क्या होते है?

Ozempic Injection
स्वास्थ्य

Norovirus outbreak: कोरोना के बाद अब नोरोवायरस का डर? चीन में स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चे अचानक हुए बीमार

Norovirus outbreak
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.