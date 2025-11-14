Diabetes Eye Disease: डायबिटीज अंधा ना बना दे आपको! आंखों में दिखने वाले ये 8 संकेत ना करें नजरअंदाज

Diabetes Eye Disease: डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि धीरे-धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। अक्सर लोग मानते हैं कि नजर कमजोर होना सिर्फ उम्र का असर है, लेकिन सच यह है कि अनकंट्रोल्ड शुगर रेटिना, ब्लड वेसल्स और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है वह भी चुपचाप और बिना किसी दर्द के।एक हालिया स्टडी में रिसर्चर्स ने ऐसे कई शुरुआती संकेत बताए हैं, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए, तो आगे होने वाला बड़ा नुकसान रोका जा सकता है।अगर आप भी डायबिटीज से ग्रस्त हैं, तो इन लक्षणों पर खास सतर्क रहें क्योंकि देरी आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।