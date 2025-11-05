Egg Hygiene: क्या आपको पता है? बिना धोए अंडे पकाना सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है

Egg Hygiene: अंडे हमारी रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा हैं चाहे नाश्ते में ऑमलेट हो या किसी डिश में उनका इस्तेमाल। यह काफी स्वादिष्ट होते हैं, जिन्हें हम कई प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अंडे को आप बिना धोए सीधे फ्राई या उबाल लेते हैं, वह आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? अक्सर हम अंडों की सफाई और हाइजीन को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह बेहद जरूरी है। हाल ही में The Indian Express के एक इंटरव्यू में डॉ. अंजना कालिया ने इस विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि अंडों को बिना धोए इस्तेमाल करने से क्या असर हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।