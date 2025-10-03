Human Eggs from Skin Cells: बिना नेचुरल कंसेप्शन के भी होगा बच्चा? इंसानों की सेल्स से बनेगा ह्यूमन एग! जल्द जन्म ले सकते हैं जेनेटिक बेबी

अध्ययन में 82 संशोधित अंडाणुओं को शुक्राणु से निषेचित किया गया। लेकिन इनमें से केवल 9% भ्रूण ही ब्लास्टोसिस्ट चरण तक पहुंच सके (70-200 कोशिकाओं वाला भ्रूण, जिसे सामान्यत IVF में गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है)। अधिकांश अंडाणु 4 से 8 कोशिकाओं के बाद आगे नहीं बढ़ पाए और उनमें गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं देखी गईं। हालांकि सफलता की दर कम रही, फिर भी शोध यह दर्शाता है कि गैर-प्रजनन कोशिकाओं को एक विशेष प्रकार के विभाजन के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो सामान्यत केवल अंडाणु और शुक्राणु में होता है।