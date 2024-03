महिलाओं की प्रजनन क्षमता को धीरे-धीरे कम कर देती है ये बीमारी , जानिए क्या है ये

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) पर विशेषज्ञों ने महिलाओं को एक दुर्लंब बीमारी एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) के बारे में जागरूक रहने की चेतावनी दी है। मार्च को एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) जागरूकता माह के रूप में भी जाना जाता है। एंडोमेट्रियोसिस को अंडाशय का खामोश और प्रजनन क्षमता को धीरे-धीरे कम करने वाली बीमारी माना जाता है।

Endometriosis The Hidden Threat That Can Steal Your Fertility