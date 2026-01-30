Mental Health: सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की चाह आपको बना रही है इस खतरनाक बिमारी का शिकार! एक्सपर्ट का बड़ा खुलासा

Mental Health: मानसिक बीमारियां अब केवल बड़ी उम्र के लोगों तक सीमित नहीं हैं। कम उम्र में ही मानसिक विकार लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। चिंता की बात यह है कि देश में मानसिक रोगों की शुरुआत की औसत उम्र अब महज 19 से 20 वर्ष रह गई है। विशेषज्ञ इसे एक 'साइलेंट महामारी' मान रहे हैं क्योंकि जानकारी के अभाव में 70 से 80% पीड़ितों को समय पर सही इलाज ही नहीं मिल पाता। आइए मनोचिकित्सक डॉक्टर आदित्य सोनी से जानते हैं कि ऐसा किस कारण से हो रहा है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।