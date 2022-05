Eye Problems: गर्मियों में ज्यादा तापमान और डिहाइड्रेशन से हो सकती है आंखों से जुड़ी कई समस्याएं

Eye Problems: गर्मियों के मौसम में अक्सर शरीर में से जुड़ी कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है, ऐसे में गर्म हवा और ज्यादा तापमान से बॉडी को बचा के रखने कि भी जरूरत होती है, ताकि इसकी वजह से आपकी आंखों सी जुड़ी समस्याएं दूर होती जाएँ।

May 07, 2022

Eye Problems: गर्मियों के मौसम में ज्यादा तापमान और डिहाइड्रेशन के कारण हमारी बॉडी में कई तरह के गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, इसका असर सिर्फ बॉडी के ऊपर भी नहीं पड़ता है बल्कि आंखों से जुड़ी कई सारी गंभीर समस्यायों को भी ये उत्पन्न कर सकता है। गर्मियों के मौसम में आंखों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है, इसलिए आंखों कि सेहत को सुरक्षित रखने कि बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है।

eye problems due to high temperature and dehydration in summer