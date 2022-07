Mental Health Tips: आपके भी बच्चों में दिखते है ये लक्षण, तो हो जाएं सतर्क, बन सकते है डिप्रेशन की वजह

Mental Health Tips: आज के समय में बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक डिप्रेशन के शिकार हो रहे है। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है। ऐसे में बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए इनके छोटे से लेकर बड़े बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।

Mental Health Tips: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे है। लेकिन डिप्रेशन केवल वयस्‍कों को ही नहीं छोटे बच्चों को भी प्रभावित करता है। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है लेकिन इसका इलाज भी उपलब्‍ध है। बच्चों में डिप्रेशन होने के कई वजह हो सकते है। बच्चों का लगातार उदास होना, पसंदीद चीजों से दूर रहना, किसी से बात नहीं करना या अकेले में रहना ये सब कारण बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण हो सकते है। तो आइए जानते है बच्चों में डिप्रेशन होने के कारण और लक्षण के बारे में

Get aware if your child shows these symptoms, it may be the cause of depression