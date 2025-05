Green Vs Red Apple Benefits: आंतों के लिए हरा या लाल सेब कौन सा होता है ज्यादा फायदेमंद, जानिए यहां

Green Vs Red Apple Benefits: सेब तो सब खाते हैं, लेकिन आंतों की सेहत के लिए लाल सेब खाएं या हरा ये कई बार मन में सवाल आता है। यहां जानिए दोनों सेब के फायदे और पाचन के लिए कौन सा है ज्यादा फायदेमंद होगा।

Green Vs Red Apple Benefits: सेब सेहत के लिए बहुत अच्छा फल माना जाता है। अक्सर कहा जाता है – “रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ।” लेकिन जब बात आंतों की सेहत की हो तो सवाल उठता है कि लाल सेब खाना सही रहेगा या हरा? दोनों ही सेब पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन इनके फायदे थोड़ा अलग-अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि आंतों के लिए कौन सा सेब ज्यादा फायदेमंद है। (Green apple vs red apple which is better)

