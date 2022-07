Health Tips: हल्दी और सरसों के तेल मिश्रण के है कमाल के फायदे, दर्द और सूजन को कम करने में होता है सहायक

Health Tips: हल्दी और सरसों के तेल का इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इनमें कई सारे पोषक तत्वों के गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य और स्किन से जुड़ी कई तरह की बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं।

Updated: July 28, 2022 11:07:51 am

Health Tips: हल्दी और सरसों के तेल का सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। हल्दी और सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल के गुण पाए जाते है, जो स्वास्थ्य के जुड़ी कई समस्याओं को दूर करते है। साथ ही नियमित रूप से हल्दी और सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से कई तरह की बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। दर्द को कम करने के लिए हल्दी और सरसों के तेल का सेवन करना फायदेमंद होता है। साथ ही ये हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं हल्दी और सरसों के तेल के फायदे के बारे में

Health benefits of turmeric and mustard oil for Inflammation