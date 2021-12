सुबह उठकर टहलना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है । लेकिन अक्सर लोग मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए ज्यादातर स्पोर्ट्स शूज का इस्तेमाल करते हैं । लेकिन अगर आप शूज के जगह नंगे पाव से घास पर चलेंगे तो इससे आपक कई चमत्कारी फायदे होंगे। आज हम आपको घास पर चलने के कुछ अनोखे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। चलिए जानते हैं घास पर चलने के फायदे।

health benefits of walking barefoot on the grass early i morning