Health Insurance Update : डेथ क्लेम 15 दिन में करना होगा सेटल, कैशलेस दावों को तीन घंटे के अंदर

क्लेम सेटलमेंट के लिए ये हैं डेडलाइन Health Insurance Update : These are the deadlines for claim settlement – मैच्योरिटी क्लेम, सरवाइवल बेनिफिट्स और वार्षिकी भुगतान यानी एन्युटी पेमेंट को उनकी तय तारीखों (डेट) पर निपटाना होगा।

– पॉलिसी सरेंडर या आंशिक निकासी के मामलों का निपटान 7 दिन के भीतर होगा। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और ग्राहकों को जल्द उनका पैसा मिल जाएगा। – प्रीमियम देय, पॉलिसी भुगतानों, मैच्योरिटी आदि की सूचना कम से कम एक महीने पहले देनी होगी। इससे बीमाधारक जागरूक रहेंगे और पॉलिसी लैप्स या पेमेंट मिस नहीं होगा।

– स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) के मामले में कैशलेस दावों को तीन घंटे के अंदर और नॉन-कैशलेस दावों को 15 दिनों के भीतर निपटाना होगा। इससे मेडिकल इमरजेंसी के समय ग्राहकों को मदद मिलेगी।

– नए बीमा प्रस्ताव की प्रक्रिया 7 दिन में निपटानी होगी, इससे ग्राहकों को जल्द बीमा कवरेज मिलने लगेगा। – पॉलिसी की एक कॉपी प्रस्ताव फॉर्म के साथ पॉलिसीधारक को 15 दिन के अंदर देनी होगी, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बीमाधारक पॉलिसी का अच्छी तरह रिव्यू कर सकेंगे।

Health Insurance Update : ये भी जानें – सभी बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होगी, जिसे पॉलिसीहोल्डर डिजिटली साइन कर सकते हैं। – बीमा कंपनियों को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (सीआइएस) उपलब्ध कराना होगा, जिसमें बीमा से जुड़ी सभी जानकारियों की समरी होगी।