आज कल एल्कोहल यानी नशा की लत से बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैंअब एल्कोहल हमारी जीवनशैली का ह‍िस्‍सा बनता जा रहा है जो क‍ि एक बुरी स्‍थ‍ित‍ि है। वैसे तो एल्कोहल का सेवन हर तरीके से स्‍वास्‍थ्‍य के ल‍िए हान‍िकारक ही होता है पर आपको बता दें क‍ि शराब का ज्‍यादा सेवन करने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। आज हम पुरुषों में इंफर्ट‍िल‍िटी की समस्‍या और एल्कोहल से उसके कनेक्‍शन पर चर्चा करेंगे।

Published: December 01, 2021 10:39:00 am

how alcohol addiction affects the fertility of men