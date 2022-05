Vitamin C: सेहत को स्वस्थ बना के रखने के लिए जानिए, कितना अतिरिक्त विटामिन सी कि जरूरत होती है

Vitamin C: विटामिन सी की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पोषक तत्वों में से एक है, इसकी कमी होने में शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सेहत को स्वस्थ बना के रखने के लिए जानिए, कितना अतिरिक्त विटामिन सी कि जरूरत होती है।

Vitamin C: विटामिन सी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, इसकी कमी होने पर शरीर को कई सारी समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन सी त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों को लेकर सेहत को स्वस्थ बना के रखने में मदद करता है। विटामिन सी को वहीं एल--एस्कोर्बिक एसिड या एल एक्सोबेट भी कहा जाता है। वहीं फलों और सब्जियों में तो ये पाया जाता है, वहीं विटामिन सी के सप्लीमेंट्स के रूप में भी सेवन किया जा सकता है।

how much vitamin c is necessary for healthy body