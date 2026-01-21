बुखार, डेंगू या कोविड? एक ही सैंपल में पकड़ी जाएंगी ढेरों बीमारियां, ICMR की ये नई तकनीक बदल देगी इलाज का तरीका

आज की स्थिति यह है कि जब कोई मरीज बुखार, सांस फूलना या कमजोरी जैसे आम लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास आता है, तो उसे एक के बाद एक कई जांचें करानी पड़ती हैं। पहले डेंगू, फिर कोविड, फिर फ्लू, फिर टाइफाइड हर रिपोर्ट निगेटिव आने पर अगला टेस्ट। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। कई बार सही बीमारी का पता देर से चलता है, जिससे इलाज में देरी होती है और मरीज की हालत बिगड़ सकती है। साथ ही, यह तरीका मरीज पर आर्थिक बोझ भी डालता है। क्योंकि कई संक्रमणों के लक्षण एक जैसे होते हैं, इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी पकड़ना मुश्किल हो जाता है और असली कारण छूट भी सकता है।