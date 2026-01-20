20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Health Awareness: साइलेंट किलर हैं ये 7 बीमारियां ले रही हैं भारत में सबसे ज्यादा जान! समय रहते जान लें बचने के उपाय

Health Awareness: भारत में हर साल लाखों लोग ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिन्हें समय पर इलाज से रोका जा सकता है। जानिए भारत की 7 सबसे घातक बीमारियां।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 20, 2026

Health Awareness

Health Awareness (photo- gemini ai)

Health Awareness: हर साल भारत में लाखों लोगों की मौत ऐसी बीमारियों से हो जाती है, जिन्हें समय पर पहचान लिया जाए तो रोका या संभाला जा सकता है। ये मौतें अचानक नहीं होतीं, बल्कि जागरूकता की कमी, देर से इलाज, गलत जीवनशैली और शुरुआती जांच न होने का नतीजा होती हैं। अगर हमें पता हो कि सबसे ज्यादा जान लेने वाली बीमारियां कौन-सी हैं, तो हम समय रहते सावधान हो सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। नीचे भारत में सबसे ज्यादा मौत का कारण बनने वाली 7 बीमारियों को आसान भाषा में समझाया गया है।

दिल की बीमारियां (हार्ट डिजीज और स्ट्रोक)

भारत में सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारियों से होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, धूम्रपान, तला-भुना खाना, तनाव और शारीरिक मेहनत की कमी इसकी बड़ी वजह हैं। कई लोगों को सालों तक हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन वे इलाज नहीं करवाते। जब तक अस्पताल पहुंचते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। समय-समय पर जांच, सही खानपान और एक्टिव लाइफस्टाइल से इन मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

सांस की पुरानी बीमारियां

दमा और सीओपीडी जैसी बीमारियां धीरे-धीरे फेफड़ों को कमजोर कर देती हैं। प्रदूषण, चूल्हे का धुआं, सिगरेट और धूल-धुएं में काम करना इसकी मुख्य वजह है। शुरुआत में सांस फूलना मामूली लगता है, लेकिन बाद में हालत गंभीर हो जाती है। समय पर जांच और सही इलाज से मरीज सामान्य जिंदगी जी सकता है।

टीबी (तपेदिक)

टीबी आज भी भारत में जानलेवा बीमारी बनी हुई है, जबकि यह पूरी तरह ठीक हो सकती है। देर से पहचान, दवा बीच में छोड़ देना और कमजोरी इसकी बड़ी वजह हैं। दवा पूरा कोर्स लेना बहुत जरूरी है, वरना बीमारी दोबारा और ज्यादा खतरनाक रूप में लौट आती है।

डायबिटीज

डायबिटीज खुद तुरंत नहीं मारती, लेकिन इससे दिल, किडनी, आंख और नसों को भारी नुकसान होता है। सही कंट्रोल न होने पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेल जैसी समस्याएं जानलेवा बन जाती हैं। नियमित जांच और खानपान पर ध्यान देकर इससे बचा जा सकता है।

कैंसर

भारत में कैंसर से मौतें बढ़ रही हैं क्योंकि ज्यादातर मरीज देर से डॉक्टर के पास जाते हैं। तंबाकू, प्रदूषण और इंफेक्शन इसकी वजह हैं। अगर कैंसर की जांच समय पर हो जाए, तो इलाज संभव है और जान बच सकती है।

दस्त की बीमारियां

गंदा पानी, खराब साफ-सफाई और कुपोषण के कारण दस्त से खासकर बच्चों और बुजुर्गों की मौत हो जाती है। ओआरएस और साफ पानी से ज्यादातर जानें बचाई जा सकती हैं।

नवजात से जुड़ी समस्याएं

समय से पहले जन्म, इंफेक्शन और डिलीवरी के दौरान परेशानी से कई नवजात पहले महीने में ही दम तोड़ देते हैं। सही प्रसव सुविधा और नवजात देखभाल से इन मौतों को रोका जा सकता है।

क्या बदला जा सकता है?

इन बीमारियों से होने वाली मौतें कम करने के लिए समय पर जांच, जागरूकता, सही जीवनशैली और इलाज में देरी न करना सबसे जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही बड़ी जानलेवा बन सकती है, इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय रहते डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Buerger Disease: युवाओं के लिए खतरे की घंटी! तेजी से फैल रही है बर्गर डिजीज, अभी जानें इसके लक्षण और बचाव?
स्वास्थ्य
Buerger Disease

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Jan 2026 11:21 am

Published on:

20 Jan 2026 11:20 am

Hindi News / Health / Health Awareness: साइलेंट किलर हैं ये 7 बीमारियां ले रही हैं भारत में सबसे ज्यादा जान! समय रहते जान लें बचने के उपाय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Disease Risk: हार्ट अटैक का खतरा 56% ज्यादा! अगर आप भी करते हैं रात में ये गलती, तो आज ही बदल लें, वरना पछताएंगे!

Heart Disease Risk
स्वास्थ्य

Millets Khane Ke Fayde: डाइट में शामिल करें बाजरे की रोटी, Uric Acid और शरीर की सूजन दोनों हो सकती हैं कम

Millets Khane Ke Fayde, Bajra Roti Benefits, Uric Acid Control Diet,
लाइफस्टाइल

Health Benefits of Gud: भूल जाइए सफेद चीनी! गुड़ के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद? अभी जानें इसकी असली पहचान का तरीका

Health Benefits of Gud
स्वास्थ्य

Yoga for Snoring: नींद में मौत का खतरा! अभी जानें खर्राटों को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका

Yoga for Snoring
स्वास्थ्य

Glioblastoma: न सिगरेट, न शराब, फिर भी हो सकता है ये जानलेवा कैंसर! जानिए आखिर क्यों किसी को भी जकड़ लेती है ये बीमारी

Glioblastoma Brain Cancer
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.