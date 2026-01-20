Health Awareness: साइलेंट किलर हैं ये 7 बीमारियां ले रही हैं भारत में सबसे ज्यादा जान! समय रहते जान लें बचने के उपाय

Health Awareness: हर साल भारत में लाखों लोगों की मौत ऐसी बीमारियों से हो जाती है, जिन्हें समय पर पहचान लिया जाए तो रोका या संभाला जा सकता है। ये मौतें अचानक नहीं होतीं, बल्कि जागरूकता की कमी, देर से इलाज, गलत जीवनशैली और शुरुआती जांच न होने का नतीजा होती हैं। अगर हमें पता हो कि सबसे ज्यादा जान लेने वाली बीमारियां कौन-सी हैं, तो हम समय रहते सावधान हो सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। नीचे भारत में सबसे ज्यादा मौत का कारण बनने वाली 7 बीमारियों को आसान भाषा में समझाया गया है।