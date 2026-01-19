Buerger Disease: युवाओं के लिए खतरे की घंटी! तेजी से फैल रही है बर्गर डिजीज, अभी जानें इसके लक्षण और बचाव?

Buerger Disease: आजकल बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं कि नाम भी पता नहीं चलता है। ऐसे अजीब नामों से बीमारियां हो रही हैं कि समझ ही नहीं आता है कि यह किसी बीमारी का नाम है या कोई खाने की चीज! अब बर्गर डिजीज (Buerger Disease) को ही देख लो, इसका नाम सुनकर क्या आपको लग रहा है कि यह कोई बीमारी का नाम है? आइए जानते हैं कि यह बर्गर डिजीज (Buerger Disease) क्या होती है? इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं? इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए?