Heat Stroke Quick Home Remedy: लू लगते ही क्या करें? ये उपचार बचा सकते हैं आपकी जान

Heatstroke Treatment: गर्मी में लू लगना बेहद खतरनाक होता है। यदि तुरंत उपचार न मिले तो जानलेवा भी ये साबित हो सकता है। ऐसे में लू लगने पर क्या करना चाहिए , चलिए जानें

Published: April 18, 2022 03:17:28 pm

अधिक समय तक गर्म हवा या धूप में रहने और पानी की कमी के कारण लू यानी हीट स्ट्रोक की समस्या होती है। लू लगने पर बहुत आसानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा देरी करने पर समस्या अनकट्रोल हो सकती है। तो चलिए जानें कि लू लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या चीजें मरीज हो पीने के लिए दें।

Immediate treatment of heat heatstrokestroke

लू लगने के लक्षण- Symptoms Of Heat Stroke

लू लगने पर मरीज के सिर दर्द, थकावट, उल्टी, बुखार और दस्त की समस्या शुरू हो जाती है। साथ ही बार-बार मुंह का सूखना और बेहोशी के दौरे आने लगते हैं।

लू लगने पर जानें क्या करें -what to do when you get a heat stroke 1. यदि मरीज सड़क पर गिर पड़ा है तो उसे ऐसी जगह लिटाएं जहां छाया हो और हवा हो। घर पर मरीज को ठंडे-हवादार कमरे में लिटाएं।

2. तुरंत उसे ओआरएस का घोल दें, या नमक-चीनी का घोल बना कर पिलाएं। 3. एक-एक घूंट कर उसे कोई भी तरल पदार्थ देते रहें और हवा करते रहें। उसके जूते एक्ट्रा कपड़े हटा दें, ताकि उसे हवा मिले।

4. लू लगने पर व्यक्ति सौंफ को उबाल कर उसका पानी दें। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और ये पेट की गर्मी को शांत करती है। चाहें तो सौंफ के रस में दो बूंद पुदीने का रस और दो चम्मच ग्लूकोज पाउडर मिलाएं और इसका सेवन कराएं।

5. कच्चा नारियल लू आपकी समस्या को दूर करता है। कच्चे नारियल की गिरी को पीसलें और उसके रस में काला जीरा मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से तुरंत राहत मिल सकती है। 6. प्याज के रस को निकाले और उसे मरीज को पीने को दें। साथ ही उसी रस को छाती पर भी मलें।

7. पुदीने के इस्तेमाल से भी समस्या को दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप पुदीने की पत्तियों को पीसकर उसमें दो लौंग मिलाएं और दोबारा से पीस लें। अब पानी मिलाकर उसका सेवन करें।

लू लगने पर कभी बहुत ठंडा पानी न दें और न ही एसी आदि में मरीज को ले जाएं। पंखे के नीचे रखें।

8. लू लगने पर मटके का पानी देना चाहिए, या सामान्य पानी पीने के लिए दें। तो इन उपचारों से आप लूं का तुंरत इलाज कर सकते हैं। और जब मरीज को होश आए या वह सामान्य महसूस करे तो डॉक्टर के पास ले जाएं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

