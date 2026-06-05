Fart Walk Benefits: खाना खाने के बाद 10 मिनट की फार्ट वॉक क्यों हो रही है वायरल? जानिए इसके फायदे

Walking After Meals: खाना खाने के बाद अक्सर पेट भारी लगना, गैस बनना या ब्लोटिंग की समस्या कई लोगों को परेशान करती है। ऐसे में ज्यादातर लोग सीधे सोफे पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। लेकिन हाल ही में Banner Health में प्रकाशित एक हेल्थ आर्टिकल के अनुसार, खाने के बाद की एक छोटी-सी आदत आपकी पाचन संबंधी कई परेशानियों को कम कर सकती है। इस आदत को सोशल मीडिया पर फार्ट वॉक नाम दिया गया है। नाम भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे की साइंस काफी दिलचस्प है।