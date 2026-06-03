Ear Wax Signs of Disease: क्या आपके कान का मैल किसी बीमारी का संकेत है? कब सामान्य और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए

हालांकि हर तरह के कान का मैल चिंता की बात नहीं होता, लेकिन कुछ बदलाव स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर कान से बदबू आने लगे, दर्द हो, सुनाई कम देने लगे या मैल के साथ पानी, मवाद या खून निकलने लगे, तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर बार-बार कान बंद महसूस हो या चक्कर आने लगें, तो भी डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।