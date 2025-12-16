Memory Focus Improve Naturally: दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज करना है? इन 5 तरीके से बढ़ेगी याददाश्त और फोकस

रिसर्च में साफ सामने आया है कि नाक से सांस लेने का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। 2016 में Journal of Neuroscience में छपी स्टडी के मुताबिक, नाक से सांस लेने पर दिमाग के वो हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं जो सीखने और याद रखने से जुड़े हैं। 2018 की एक स्टडी बताती है कि नाक से सांस लेने पर ध्यान और रिएक्शन टाइम बेहतर होता है, जबकि मुंह से सांस लेने पर ऐसा नहीं होता। नाक से धीमी सांस लेने से वागस नर्व एक्टिव होती है, जो दिमाग को शांत रखने और भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करती है।