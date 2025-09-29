वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा दावा, दिमाग तय करता है क्या याद रखें और क्या भूलें

ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो कभी फीके नहीं पड़ते, जबकि कई बातें पल भर में हवा हो जाती है। कभी किसी खुशी के लम्हे की याद दिल को गुदगुदा देती है तो दर्दनाक घटना की याद रग-रग में सिहरन भर देती है। आखिर क्यों कुछ बातें दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाती है, जबकि बाकी रेत पर लिखी इबारत की तरह मिट जाती है? इसका जवाब बॉस्टन यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च से मिल गया है।